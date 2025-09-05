Miguel Ángel Russo fue dado de alta tras superar una infección urinaria

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, recibió el alta médica este viernes tras permanecer tres días internado en la clínica Fleni debido a una infección urinaria causada por una bacteria resistente.

El entrenador de 69 años, quien mostró signos de mejoría en las últimas horas, regresará a su hogar para descansar durante el fin de semana y retomará sus labores con el plantel xeneize a partir del lunes, según informó TyC Sports.

Russo ingresó el martes 2 de septiembre para chequeos de rutina, pero los médicos detectaron la infección, lo que llevó a su internación inmediata.

Inicialmente programada por 24 horas, su estadía se extendió debido a complicaciones que requirieron antibióticos e hidratación intravenosa.

Durante su ausencia, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, miembros de su cuerpo técnico, dirigieron las prácticas y otorgaron licencia al plantel para sábado y domingo.

A pesar de la situación, Russo mantuvo el buen ánimo, según su entorno. Su hijo, Ignacio Russo, delantero de Tigre, lo visitó en la clínica, y el técnico expresó en varias ocasiones su deseo de volver a casa y al trabajo.

La noticia movilizó muestras de apoyo de figuras del fútbol, como Guillermo Barros Schelotto, actual DT de Vélez, quien destacó su vínculo con Russo desde 2007, cuando compartieron vestuario en Boca.

“Es una persona del fútbol argentino y se merece lo mejor”, expresó el Mellizo, recordando su despedida como jugador bajo la dirección de Russo.

El entrenador, que en 2017 enfrentó un diagnóstico de cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios en Colombia, es reconocido por su resiliencia.

En una entrevista en 2024, Russo relató cómo enfrentó aquella enfermedad: “Confío en los médicos, en la gente que me ayuda. No le di la dimensión que otros le dan”. En la misma nota, enfatizó su rechazo al dramatismo en torno a las enfermedades: “Hoy hay mucha gente que sufre estas cosas y sufre más cuando los demás te miran diferente”.

Desde su regreso a Boca a mediados de 2025, Russo ha dirigido 11 partidos, logrando tres victorias consecutivas que han fortalecido al equipo en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Tabla Anual. Su fortaleza y compromiso lo mantienen como una figura clave en el club, que ahora espera su pronta reincorporación al frente del plantel.