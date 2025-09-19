En vivo

Martínez Poch renunció a solo diez días de ser presentado en San Lorenzo

El pasado martes, el profesional había sido presentado en sociedad por la Comisión Directiva.

19/09/2025 | 14:31Redacción Cadena 3

FOTO: Gabriel Martínez Poch había asumido el pasado martes.

El encargado de la metodología de la preparación física de San Lorenzo, Gabriel Martínez Poch, renunció a su cargo a tan solo diez días de haber asumido y presentado en conferencia de prensa por el club.

Solo diez días pasaron del anuncio que dio la institución azulgrana donde presentó a Martínez Poch y a otros que integrarían un “Consejo del fútbol” encabezado por los exfutbolistas Angel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este viernes, Martínez Poch comunicó su salida en la que expresó: “Esta ilusión se ve opacada por cierta incomodidad que percibo en algunos colegas ante mi presencia, lo que me hace sentir ajeno al club. Tal vez sea reflejo de la crisis dirigencial que atraviesa San Lorenzo. Por eso, he decidido dar un paso al costado. Agradezco profundamente el apoyo de los hinchas que impulsaron mi regreso, y sueño con que en el futuro el club recupere la estabilidad necesaria para que mi aporte sea bien recibido y nadie se sienta amenazado, menos ante mi función que justamente consiste en ayudar y colaborar”.

“Dejo el cargo porque los coordinadores de Juveniles se negaron rotundamente a colaborar, acercar información, hacer reuniones o realizar evaluaciones. De esa manera es imposible trabajar seriamente. Esa es la razón, nada relacionado a la política. Esa no es mi área. Para evitar confusiones, hablo del señor (Marcelo) Romano y el señor (Sebastián) Gamaleri” agregó el preparador físico.

Por último, Martínez Poch aseguró: “Siempre estaré alentando al Ciclón, deseándole lo mejor de todo corazón. No quiero incomodar ni restar, mucho menos en el club de mis amores”.

Lectura rápida

¿Quién renunció a su cargo en San Lorenzo?
Gabriel Martínez Poch renunció a su cargo como encargado de la preparación física.

¿Cuándo fue presentado Martínez Poch?
Martínez Poch fue presentado el pasado martes por la Comisión Directiva.

¿Por qué renunció Martínez Poch?
Renunció por incomodidad percibida entre algunos colegas y falta de apoyo de los coordinadores de Juveniles.

¿A quiénes mencionó en su renuncia?
Mencionó a los coordinadores de Juveniles, Marcelo Romano y Sebastián Gamaleri.

¿Cuál es su relación con San Lorenzo?
Martínez Poch aseguró que siempre alenta al club y que no quiere incomodar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

