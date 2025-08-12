Malena Santillán sumó el segundo oro para Argentina en los Juegos Panamericanos Junior
La nadadora se subió a lo más alto del podio al conseguir un tiempo de 2:10.36 en la prueba de 200 metros espalda.
12/08/2025 | 10:56Redacción Cadena 3
FOTO: Malena Santillán sumó el segundo oro para Argentina en los Juegos Panamericanos Junior.
La delegación argentina sumó su segunda medalla dorada en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 gracias a la brillante actuación de Malena Santillán en natación en la prueba de 200 metros espalda.
La nadadora cordobesa se impuso con un tiempo de 2:10.36, lo que no solo le aseguró el primer lugar del podio, sino también un nuevo récord panamericano junior y la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
En el podio, Santillán estuvo acompañada por la mexicana Celia Pulido (plata) y la también argentina Cecilia Dieleke, quien se quedó con el bronce.
La oriunda de San Francisco, Córdoba, tiene una historia de superación que inspira, donde contó que comenzó a nadar a los tres años por recomendación médica tras ser diagnosticada con principio de escoliosis y nunca más se alejó de la pileta.
Hoy entrena diez sesiones semanales, combinadas con gimnasio y estudios, y se consolidó como una de las grandes promesas de la natación argentina: “Me sorprendió mucho el tiempo, pero sabía que podía estar en el podio. Estaba enfocada en mi marca y en hacer mi carrera”.
La natación volvió a ser la disciplina más destacada para Argentina en esta segunda jornada de competencia, donde además del oro de Santillán y el bronce de Dieleke, Ulises Cazau fue plata en los 100 metros mariposa con un registro de 52.29, el relevo 4x100 libre mixto (Agostina Hein, Lucía Gauna, Matías Santiso y Matías Chaillou) también se quedó con la plateada y Santiso sumó un bronce en los 200 metros libre.
Esta es la segunda presea de oro que consigue Argentina en natación, ya que Hein logró subirse a lo más alto del podio al conquistar los 400 metros estilo libre.
Lectura rápida
¿Qué logró Malena Santillán? La nadadora ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior por su tiempo en los 200 metros espalda.
¿Cuál fue su tiempo en la prueba? Malena Santillán logró un tiempo de 2:10.36 en su carrera.
¿Qué reconocimiento obtuvo con su victoria? Además de la medalla, estableció un nuevo récord panamericano junior y clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
¿Quiénes la acompañaron en el podio? La nadadora cordobesa estuvo acompañada por Celia Pulido (plata) y Cecilia Dieleke (bronce).
Cuántas medallas doradas ha ganado Argentina hasta ahora? Es la segunda medalla de oro obtenida por Argentina en natación en estos Juegos.
[Fuente: Noticias Argentinas]