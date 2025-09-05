FOTO: Luis Enrique sufrió una fractura en su clavícula y tendrá que ser operado.

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique sufrió un accidente mientras andaba en bicicleta, lo cual derivó a una fractura de clavícula y deberá ser operado.

El técnico español tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron que tendrá pasar por quirófano en las próximas horas.

El PSG emitió un breve comunicado en sus redes sociales en el que expresó: “El Paris Saint-Germain manifiesta su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”.

El incidente llegó en un momento clave de la temporada, donde el conjunto francés afrontará el domingo 14 de septiembre un compromiso por la Ligue 1 frente al Lens y apenas tres días más tarde hará su debut en la Champions League ante el Atalanta de Italia.

Si bien todavía no se confirmó cuánto tiempo tardará Luis Enrique en recuperarse, podría no estar presente en la conducción del plantel por algunos días. Aún así, desde el club expresaron que luego darán más información.

Apasionado del ciclismo tras su retiro como futbolista en 2004, el exjugador de Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona participó incluso en pruebas internacionales de bicicleta de montaña.