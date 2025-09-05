En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Tigre vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Luis Enrique sufrió una fractura en su clavícula y tendrá que ser operado

El entrenador del Paris Saint-Germain tuvo un accidente cuando andaba en bicicleta.

05/09/2025 | 19:13Redacción Cadena 3

FOTO: Luis Enrique sufrió una fractura en su clavícula y tendrá que ser operado.

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique sufrió un accidente mientras andaba en bicicleta, lo cual derivó a una fractura de clavícula y deberá ser operado.

El técnico español tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron que tendrá pasar por quirófano en las próximas horas.

El PSG emitió un breve comunicado en sus redes sociales en el que expresó: “El Paris Saint-Germain manifiesta su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”.

El incidente llegó en un momento clave de la temporada, donde el conjunto francés afrontará el domingo 14 de septiembre un compromiso por la Ligue 1 frente al Lens y apenas tres días más tarde hará su debut en la Champions League ante el Atalanta de Italia.

Si bien todavía no se confirmó cuánto tiempo tardará Luis Enrique en recuperarse, podría no estar presente en la conducción del plantel por algunos días. Aún así, desde el club expresaron que luego darán más información.

Apasionado del ciclismo tras su retiro como futbolista en 2004, el exjugador de Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona participó incluso en pruebas internacionales de bicicleta de montaña.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Luis Enrique?
Sufrió un accidente en bicicleta que le causó una fractura de clavícula.

¿Dónde fue trasladado Luis Enrique?
Fue trasladado de urgencia a un hospital.

¿Cuándo será la operación de Luis Enrique?
Tendrá que pasar por quirófano en las próximas horas.

¿Qué dijo el Paris Saint-Germain?
Manifestó su apoyo a Luis Enrique y ofreció más información próximamente.

¿Cuándo tiene compromisos el PSG?
El 14 de septiembre enfrentará al Lens y tres días más tarde debutará en Champions League ante el Atalanta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho