Los goles de Messi en las Eliminatorias Sudamericanas: máximo artillero de 2026

FOTO: Los goles de Messi en sus últimas Eliminatorias Sudamericanas en las que terminó como máximo artillero.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, sumó un nuevo hito a su legendaria carrera al finalizar como máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

A sus 38 años, la “Pulga” alcanzó las ocho anotaciones en el certamen y se consagró como el artillero de esta edición, incluso sin haber disputado el último partido ante Ecuador.

El rosarino selló el récord en la fecha anterior, cuando convirtió un doblete en la goleada por 3-0 frente a Venezuela, lo que le permitió superar al colombiano Luis Díaz en la tabla de goleadores.

Ninguno de sus perseguidores pudo alcanzarlo en la jornada final, por lo que consiguió por primera vez en su carrera terminar como máximo goleador de unas Eliminatorias.

Esta fue la sexta participación de Messi en un clasificatorio sudamericano, luego de haber disputado los de Alemania 2006 (sin goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10 goles), Rusia 2018 (7 goles) y Qatar 2022 (7 goles). Hasta ahora, su mejor registro había sido en el camino a Brasil 2014, donde quedó a un gol de Luis Suárez.

Todos los goles de Messi en estas Eliminatorias Sudamericanas:

Un gol en el triunfo 1–0 ante Ecuador en la fecha 1

Doblete en el triunfo 2–0 ante Perú en la fecha 4.

Triplete en el triunfo 6–0 ante Bolivia en la fecha 10

Doblete en el triunfo 3–0 ante Venezuela en la fecha 17