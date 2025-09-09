Scaloni, tras la derrota con Ecuador: "Siempre estuvimos en partido"

Luego de la caída de la Selección argentina por 1-0 ante Ecuador, el entrenador campeón del Mundo y bicampeón de América, Lionel Scaloni, aseguró que "es positivo que el equipo intente y dé la cara", incluso en la derrota.

Además, el DT de 47 años comentó que "el rival también juega" y admitió que por momentos les "tocó sufrir".

Con la derrota, el seleccionado argentino, que ya tenía garantizada la clasificación a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cerró las Eliminatorias Sudamericanas en la primera posición, con 29 puntos.

Con su calma habitual, Lionel Scaloni afrontó la conferencia de prensa y dejó en claro que su seleccionado no tuvo un gran partido, además de ser muy elogioso con el rendimiento del combinado ecuatoriano.

Para abrir la conferencia de prensa Scaloni afirmó que "hay veces que el rival juega y tenemos que sufrir", acotando que, luego de la expulsión del defensor Nicolás Otamendi, "el partido estuvo complicado", aunque valoró que sus dirigidos estuvieron siempre en partido y jugando "a su manera, ante un equipo muy bueno", a pesar del "miedo de tener otra roja en el segundo tiempo".

Además, luego de la sanción al zaguero argentino y al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, el entrenador opinó que "el partido se desvirtuó", aunque asumió que sus dirigidos no pudieron "concretar ni llegar a tener situaciones de gol".

Sobre la segunda mitad, en la cual se jugó gran parte del partido con 10 jugadores por lado, el pujatense declaró que en el segundo tiempo pudieron "haber dado algo más, pero no pudo ser". Además, Scaloni opinó que "el equipo salió de una manera distinta a la que había jugado en la primera parte", pero sentenció que "no siempre se gana".

Acerca de las virtudes del rival, el director técnico de 47 años comentó que Ecuador es "un buen equipo" y que pudo poner al combinado argentino "en dificultad", además de felicitar a su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, por venir "haciendo un muy buen trabajo" y "mantener una línea con una buena camada de jugadores".

En cuanto a la ausencia del astro Lionel Messi, el pujatense comentó que decidieron "no arriesgarlo", ya que venía cansado luego de una lesión. Sobre este tema, y la repentina pérdida de referentes en las convocatorias, con los cercanos retiros de Messi y Otamendi, Scaloni afirmó que cuenta con "muchos jugadores con personalidad y posibilidades de demostrar" y que está en ellos encontrar jugadores que mantengan el nivel.

Por último el DT que defenderá la conquista mundial conseguida en Qatar 2022 contó que la camiseta número 10, que fue usada por primera vez por el mediocampista Franco Mastantuono le correspondía al volante Thiago Almada, quien no pudo continuar en la convocatoria para no arriesgarlo frente a una posible lesión.

Sobre el juvenil del Real Madrid, formado por River, el entrenador que cumplió siete años al mando de la Selección argentina dijo que "tiene personalidad y le gusta jugar con la pelota", aunque entró en un momento en el que Ecuador defendía con un bloque bajo y dejando pocos espacios. De todas formas, valoró la importancia de que "sume minutos con el equipo", de cara a una posible convocatoria para el próximo Mundial.