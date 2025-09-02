Lionel Messi recibió una ovación tras ver la obra de su amigo Nico Vázquez

FOTO: Lionel Messi fue a ver la obra de Nico Vázquez y recibió una fuerte ovación. (Foto NA: redes)

Previo al duelo entre la Selección argentina y Venezuela por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el astro argentino Lionel Messi aprovechó para ir a ver la obra “Rocky” de Nicolás Vázquez, reconocido actor y amigo del rosarino.

En el video que se volvió viral en redes sociales en un abrir y cerrar de ojos, se puede observar al ex Barcelona y Paris Saint-Germain ingresando al recinto para disfrutar del espectáculo y, poco después, saliendo del mismo acompañado del ex presentador.

Ambos, quienes mantienen una gran relación desde hace varios años, se saludaron poco antes de que “La Pulga” se subiera al auto. Más adelante, la gente que se encontraba a la salida del Teatro Lola Membrives ovacionó al “10” al grito de “dale campeón, dale campeón” por el título obtenido con la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

Para cerrar, Messi dedicó unas palabras para su amigo y el público presente durante la obra, a la cual catalogó como “espectacular”.