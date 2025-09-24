La suma millonaria que lleva acumulada Racing por su participación en esta Copa Libertadores

Racing le ganó 2-0 en el global a Vélez, se metió en las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años y sueña con la gloria máxima de la mano de su director técnico, Gustavo Costas.

Pero esta gran participación en la Copa Libertadores no solo es buena a nivel deportivo, sino que le genera un gran ingreso económico al club de Avellaneda.

En lo que va de esta edición del torneo de clubes más importante de América, Racing ya lleva acumulado casi 10 millones de dólares.

El solo hecho de haber participado en la fase de grupos, le aseguró a la entidad de Avellaneda un ingreso de 3 millones de dólares. Cada triunfo en esta instancia (fueron cuatro en total), le otorgó 330 mil dólares, lo que equivale a 1,320 millones de la moneda estadounidense.

Además, Racing recibió la considerable suma de US$1.250.000 por conseguir el boleto a los octavos de final, US$1.750.000 por meterse en los cuartos y este martes se aseguró otros US$2.300.000 por obtener un lugar en las semifinales.

A todo este acumulado hay que restarle US$11.200 por amonestaciones (400 por cada una de las 28 amarillas) y 1.500 dólares por expulsiones.

De esta manera, Racing se aseguró US$9.607.300 en premios por los logros que viene obteniendo este año en la Copa Libertadores, torneo que quiere ganar por primera vez en 58 años.

Racing jugará las semifinales del torneo de clubes más importante de América a finales de octubre. Su rival saldrá del ganador de la serie entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata.