La sorpresiva vuelta de Sebastian Vettel a las pistas: “La Fórmula 1 es un capítulo cerrado”

Tras su retiro de la Fórmula 1 en 2022, el alemán Sebastian Vettel dejó en claro que su prioridad pasaba por su familia y por el activismo ambiental. El cuatro veces campeón del mundo bajó el telón de su brillante carrera en la máxima categoría, pero nunca cerró del todo la puerta al automovilismo.

En las últimas semanas, su nombre volvió a resonar con fuerza, aunque no por un regreso a la máxima, sino por su interés en incursionar en otras disciplinas como el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y las 24 Horas de Le Mans.

El piloto alemán -de 38 años- se subió recientemente a un Porsche 963 LMDh durante una prueba, lo que alimentó los rumores sobre su vuelta. Aunque no concretó su participación, Vettel reconoció que mantiene conversaciones para sumarse a ese tipo de competencias.

“No quiero excluir que pueda salir algo de eso. Ha habido conversaciones, pero hasta ahora no se ha concretado nada”, declaró. Además, sorprendió al confesar que su percepción sobre las carreras de resistencia cambió: “Antes no me atraía tanto por mi enfoque como piloto solista, pero ahora lo veo diferente. Me parece muy emocionante”.

Mientras tanto, Vettel también fue vinculado con una posible función dirigencial en la Fórmula 1, ya que se supo que mantuvo charlas para asumir un rol como asesor en reemplazo de Helmut Marko en Red Bull, lo que indica que su vínculo con el deporte sigue activo desde otros lugares.

Lo que sí dejó claro el tetracampeón es que su etapa como piloto de Fórmula 1 está cerrada: “La Fórmula 1 es un capítulo cerrado. Llega un momento en el que es hora de dejar el lugar a otros”, aseguró en una entrevista con Auto, Motor und Sport. En ese sentido, celebró la llegada de nuevos talentos y se mostró en paz con su decisión.