La innovación en el VAR que anunció Conmebol para la Copa Libertadores y Sudamericana

Al igual que en la Liga Profesional, las decisiones de los árbitros serán comunicadas a todo el público y las transmisiones durante los partidos de las cuartos de final.

25/08/2025 | 22:37Redacción Cadena 3

FOTO: La innovación en el VAR que anunció Conmebol para la Copa Libertadores y Sudamericana. (Foto NA: redes)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) informó que implementará innovaciones en el VAR de cara a los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, con una similitud en la Liga Profesional.

A partir de la próxima instancia de los torneos internacionales, las decisiones arbitrales por medio de VAR, serán explicadas en vivo para todo el estadio y las personas que estén conectadas en las distintas transmisiones oficiales.

Dicha medida fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB), debido a que “busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación”, explicó el ente regulador.

Además, el sorpresivo cambio afectará a Vélez, Racing, River y Estudiantes de La Plata como equipos argentinos que permanecen en competencia del torneo más importante del continente. Por su parte, Lanús también presenciará la modificación en el VAR como único representante del país en la Copa Sudamericana, a esperas de la resolución del encuentro cancelado entre Independiente y la Universidad de Chile por fuertes incidentes en las tribunas del Libertadores de AméricaRicardo Enrique Bochini.

Los cuartos de final de ambas competiciones comenzarán el 16 de septiembre y finalizarán el 25 del mismo mes, con un semifinalista argentino asegurado en la Copa Libertadores debido a que Vélez y Racing se medirán en dicha instancia.

Por su parte, River chocará con Palmeiras y Estudiantes hará lo propio ante Flamengo, mientras que Lanús chocará ante Fluminense luego de dejar en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lectura rápida

¿Qué anunció CONMEBOL? La implementación de innovaciones en el VAR para los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana.

¿Cuáles son los equipos argentinos en competencia? Los equipos argentinos son Vélez, Racing, River y Estudiantes en la Copa Libertadores; y Lanús en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo comienzan los cuartos de final? Los cuartos de final comenzarán el 16 de septiembre y finalizarán el 25 de septiembre.

¿Qué busca la nueva medida del VAR? La nueva medida busca acercar el juego al público, fortalecer la claridad y transmitir confianza con las decisiones arbitrales.

¿Qué partidos enfrentan a los equipos argentinos? Vélez se medirá ante Racing, River contra Palmeiras, Estudiantes ante Flamengo y Lanús frente a Fluminense.

[Fuente: Noticias Argentinas]

