Ivanisevic respondió a Tsitsipas tras ser llamado dictador: "Así es esta generación"

El ex tenista croata Goran Ivanisevic le respondió de manera contundente a su ex pupilo, el griego Stefanos Tsitsipas, quien lo trató de dictador: "Así es esta generación, no se puede decir nada".

Ivanisevic fue el entrenador de Tsitsipas, quien está en caída libre en el circuito ATP, durante solo dos meses. Sin embargo, parecía que no había comodidad por parte de ninguno de los dos y esto se vio reflejado en los dichos del croata, quien llegó a reconocer que nunca vio “a un jugador tan mal preparado. Con esta rodilla estoy tres veces más en forma que él".

Estas duras declaraciones parecían ser un adelanto de lo que finalmente terminó ocurriendo: la ruptura entre Ivanisevic y Tsitsipas.

Pero la cuestión no terminó allí, ya que el griego destruyó a su ex entrenador, al reconocer que “es difícil trabajar con dictadores que hablan más de ti y no son cercanos conmigo ni mi entorno". Y añadió: “La gente de mi confianza es aquella que valora el esfuerzo y genera un ambiente de trabajo agradable en el que pueda desarrollarme. Solo quiero construir un equipo que sea como una familia".

Ivanisevic, por su parte, no se quedó callado y salió al cruce para dar su versión: “Hemos hablado, sin rencores. Decidió intentarlo de nuevo con su padre y, sinceramente, creo de verdad que la única persona que puede entrenarlo es él".

Además, detalló que “ayer le volví a decir que nada cambiará a menos que arregle algunas cosas en su cabeza. Lo que le dije, lo dije de verdad. Ahora parece que ya no se puede decir nada, así es esta generación".

Actualmente Tsitsipas, quien llegó a ser número 3 del mundo, ocupa el 29° puesto del ranking ATP y está teniendo un 2025 para el olvido.