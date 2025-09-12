Independiente recibe a Banfield en busca de su primera victoria en el Clausura

Independiente recibirá este sábado a Banfield por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla en la Zona B.

El encuentro está programado para las 16:45, se podrá ver a través de TNT Sports Premium y se disputará en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que tendrá la Tribuna Pavoni Alta y Baja inhabilitadas. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Sebastián Martínez.

Independiente, que es dirigido por Julio Vaccari, llega a este partido en un muy flojo momento, ya que todavía no pudo ganar en el Torneo Clausura, por lo que marcha último en la Zona B con solo tres puntos.

Como si esto fuera poco, en los últimos días la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decretó su eliminación de la Copa Sudamericana por los incidentes entre sus hinchas y los de la Universidad de Chile.

Banfield, por su parte, tuvo un aceptable inicio de campaña en este Torneo Clausura, donde marcha octavo en la Zona A y ocupa el octavo y último puesto que entrega un cupo para los playoffs.

El “Rojo” y el “Taladro” ya se enfrentaron este año. Fue en el Torneo Apertura, donde protagonizaron un aburrido empate sin goles.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura

Fecha 8

Independiente – Banfield

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Sebastián Martínez

Horario: 16:45. TV: TNT Sports Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Santiago Daniele, Santiago López; Gonzalo Ríos, Martín Río, Santiago Esquivel, Frank Castañeda; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.