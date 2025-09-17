Independiente del Valle y Once Caldas se enfrentan en cuartos de la Sudamericana
El equipo ecuatorianos choca con el colombiano en el inicio de la serie de cuartos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
17/09/2025 | 00:32Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Independiente del Valle vs Once Caldas por la Copa Sudamericana: horario y formaciones
Independiente del Valle recibe a Once Caldas este miércoles, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Banco Guayaquil desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.
Independiente del Valle llegó a la Sudamericana tras quedar tercero en la Copa Libertadores. El equipo colombiano viene de eliminar a Huracán.
El vencedor de esta llave se enfrentará contra el ganador de Bolívar vs Atlético Mineiro.
Probables formaciones de Independiente del Valle vs Once Caldas por la Copa Sudamericana
Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Junior Sornoza, Thiago Santamaría, Emerson Pata y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.
Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
Cómo ver en vivo Independiente del Valle vs Once Caldas
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]