Independiente del Valle le ganó a Once Caldas y jugará la semifinal de la Sudamericana con el Atlético Mineiro

Independiente del Valle de Ecuador le ganó 5-4 a Once Caldas de Colombia, tras el 2-0 en el tiempo reglamentario en Manizales, y se clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana donde enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil.

Tras el 2-0 en la ida en la ciudad ecuatoriana de Quito a favor de los colombianos, el equipo del español Javier Rabanal viajó al país cafetero en busca de la épica, remontar la serie en el estadio Palogrande y clasificar a una nueva semifinal de la Copa Sudamericana, como lo hizo en 2019 y 2022 donde se terminó coronando campeón.

La noche fue perfecta para el equipo ecuatoriano que empezó ganando el partido a los 27 minutos de juego con el gol del argentino Michael Hoyos, mismo jugador que marcó el 2-0 a los 7 del complemento y que empató la serie.

En los penales, Dayro Moreno y Juan Cazares marcaron el primero por cada lado y la historia empezó a tornarse positiva para los de Rabanal cuando Robert Mejía erró su oportunidad y Jhegson Méndez convirtió para Independiente del Valle.

Sin embargo, Renato Ibarra erró para los ecuatorianos y Luis Felipe Gómez empató para los colombianos, poniéndole aún más tensión a la definición en Manizales. Desde ahí, todos convirtieron sus remates: los argentinos Richard Schunke y Claudio Pol Spinelli, Michael Barrios y Mateo García.

En el sexto remate, en la serie de uno, el arquero James Aguirre se tuvo confianza y fue a ejecutar el penal para Once Caldas pero la definición fue inesperada: la terminó tirando casi al tiro de esquina y le dejó servida la clasificación a Layan Loor que marcó y selló el pase a la semifinal.

Así, el equipo ecuatoriano sigue haciendo historia y llegó a su tercera semifinal de Copa Sudamericana donde enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil. En las anteriores ediciones, terminó clasificando a la final que luegó lo consagraría como campeón, ante Colón de Santa Fe en Paraguay y ante San Pablo de Brasil en Córdoba.