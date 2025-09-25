En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Independiente del Valle le ganó a Once Caldas y jugará la semifinal de la Sudamericana con el Atlético Mineiro

En el estadio Palogrande de Manizales, el equipo ecuatoriano remontó la serie y eliminó a los colombianos en penales.

25/09/2025 | 00:55Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente del Valle es semifinalista de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle de Ecuador le ganó 5-4 a Once Caldas de Colombia, tras el 2-0 en el tiempo reglamentario en Manizales, y se clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana donde enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil.

Tras el 2-0 en la ida en la ciudad ecuatoriana de Quito a favor de los colombianos, el equipo del español Javier Rabanal viajó al país cafetero en busca de la épica, remontar la serie en el estadio Palogrande y clasificar a una nueva semifinal de la Copa Sudamericana, como lo hizo en 2019 y 2022 donde se terminó coronando campeón.

La noche fue perfecta para el equipo ecuatoriano que empezó ganando el partido a los 27 minutos de juego con el gol del argentino Michael Hoyos, mismo jugador que marcó el 2-0 a los 7 del complemento y que empató la serie.

En los penales, Dayro Moreno y Juan Cazares marcaron el primero por cada lado y la historia empezó a tornarse positiva para los de Rabanal cuando Robert Mejía erró su oportunidad y Jhegson Méndez convirtió para Independiente del Valle.

Sin embargo, Renato Ibarra erró para los ecuatorianos y Luis Felipe Gómez empató para los colombianos, poniéndole aún más tensión a la definición en Manizales. Desde ahí, todos convirtieron sus remates: los argentinos Richard Schunke y Claudio Pol Spinelli, Michael Barrios y Mateo García.

En el sexto remate, en la serie de uno, el arquero James Aguirre se tuvo confianza y fue a ejecutar el penal para Once Caldas pero la definición fue inesperada: la terminó tirando casi al tiro de esquina y le dejó servida la clasificación a Layan Loor que marcó y selló el pase a la semifinal.

Así, el equipo ecuatoriano sigue haciendo historia y llegó a su tercera semifinal de Copa Sudamericana donde enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil. En las anteriores ediciones, terminó clasificando a la final que luegó lo consagraría como campeón, ante Colón de Santa Fe en Paraguay y ante San Pablo de Brasil en Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Independiente del Valle de Ecuador ganó el partido 5-4 a Once Caldas de Colombia.

¿Quiénes anotaron durante los penales?
Dayro Moreno, Juan Cazares, Jhegson Méndez, Richard Schunke, Claudio Pol Spinelli, Michael Barrios y Mateo García marcaron en los penales.

¿A qué equipo se enfrentará en semifinales?
Independiente del Valle enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil en las semifinales.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en el estadio Palogrande de Manizales, Colombia.

¿Cómo fue la definición en los penales?
Independiente del Valle ganó tras errar un penal Once Caldas y marcar en el último remate.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho