Gustavo Quinteros asume como nuevo director técnico de Independiente hasta 2026

Luego de una negociación de algunos días, Independiente confirmó que su nuevo director técnico será Gustavo Quinteros.

El entrenador de 60 años asume tras un breve paso por Gremio de Porto Alegre, que duró solo cuatro meses. Con anterioridad, había sido campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez, cortando una racha de once años sin títulos.

Así, Quinteros reemplazará a Julio César Vaccari, quien había asumido en el “Rojo” en junio de 2024.

A sus 60 años, Gustavo Quinteros tendrá su tercera experiencia como entrenador en el fútbol argentino, al hacerse cargo de Independiente.

El equipo rojo de Avellaneda no se encuentra en una buena situación. Además de su descalificación de la Copa Sudamericana 2025 en octavos de final, luego de una lamentable batalla entre hinchas del club y de la Universidad de Chile, Independiente acumula nueve partidos sin triunfos en los 90 minutos reglamentarios.

Esta mala racha incluye la eliminación en octavos de final de la Copa Argentina en manos de Belgrano, que lo derrotó por 2-0, y dos meses sin ganar como local, que hicieron que Vaccari decida renunciar luego de una caída por 1-0 contra Banfield, como local, en un partido en el que el “Rojo” generó muchas jugadas de gol, que luego no podía sentenciar con remates precisos al arco.

Con contrato hasta diciembre de 2026, Quinteros deberá aplicar sus 20 años de experiencia como DT para aportarle tranquilidad a sus dirigidos, que se transmita hacia una hinchada que perdió la paciencia, aunque su debut no será sencillo: deberá medirse ante Racing, como visitante, ni más ni menos que en el Clásico de Avellaneda.

El director técnico comenzó su carrera en Bolivia, donde jugó siete años en su etapa de futbolista e incluso representó a la Selección, en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Luego de cinco años en el país limítrofe, con pasos por Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero, interrumpidos por una temporada en San Martín de San Juan, Quinteros permaneció en el Emelec de Ecuador por cuatro años, con dos títulos y, después de un paso por Medio Oriente, tuvo un breve periodo en Tijuana de México y un ciclo de cuatro años por Colo Colo de Chile.

Su regreso al país se dio en 2024, cuando fue contratado por Vélez. En una gran campaña, Quinteros hizo que el “Fortín” se olvide de su mal 2023, en el que luchó por la permanencia hasta el final, e incluso fue campeón de la Liga Profesional, sentenciando el título con un triunfo por 2-0 ante Huracán, como local.

Además, Quinteros fue subcampeón de la Copa Argentina, en una final ante Central Córdoba que no dirigió al coincidir con el casamiento de su hija y su hito en el torneo permitió que Vélez sume dos trofeos más a sus vitrinas: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.