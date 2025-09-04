En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Gasly y Colapinto limaron asperezas tras el GP de Países Bajos y ya piensan en Monza

Tras el Gran Premio de Países Bajos donde el argentino terminó undécimo cerca de los puntos y criticó la estrategia del equipo.

04/09/2025 | 13:16Redacción Cadena 3

FOTO: Gasly y Colapinto limaron asperezas tras el GP de Países Bajos y ya piensan en Monza.

Tras el Gran Premio de Países Bajos, donde Franco Colapinto terminó undécimo cerca de los puntos y criticó la estrategia del equipo, su compañero Pierre Gasly aclaró lo sucedido y aseguró que el tema quedó resuelto.

El pasado domingo en Zandvoort, el argentino rozó sus primeros puntos en la Fórmula 1 pero se quedó con las manos vacías, y la situación generó algo de polémica dentro de Alpine, ya que Colapinto perdió tiempo detrás de su compañero Gasly en las vueltas finales antes de recibir la orden de adelantamiento.

Consultado por Motorsport sobre si había conversado con Colapinto después de la carrera, el francés confirmó que el intercambio fue positivo: “Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.

Gasly además sostuvo que lo importante fue respetar lo acordado previamente y remarcó que los dos intercambios de posición se dieron de acuerdo con lo planificado.

Por su parte, Colapinto decidió dejar atrás la frustración que mostró tras el Gran Premio de Países Bajos y en la conferencia de prensa de Monza se enfocó en los aspectos positivos: “Creo que fue un muy buen fin de semana. En general, estuve muy contento con cómo fue todo. Encontramos mucho rendimiento y en la carrera creo que hicimos un buen trabajo con la estrategia; el equipo también hizo un buen trabajo”.

El argentino admitió que le dolió quedar tan cerca del top 10, pero se mostró optimista de cara a lo que viene: “Estuvimos muy cerca de los puntos y fue una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto”.

El Gran Premio de Italia será la próxima oportunidad para el joven piloto de 21 años, donde Alpine buscará seguir sumando en la tabla de constructores, mientras que Colapinto tendrá la chance de concretar el tan ansiado primer resultado en los puntos en su primera temporada con la escudería.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el Gran Premio de Países Bajos?
Franco Colapinto terminó undécimo y criticó la estrategia de su equipo, Alpine.

¿Cómo se resolvieron las diferencias entre los pilotos?
Pierre Gasly confirmó que tuvo un intercambio positivo con Colapinto y que todo quedó aclarado.

¿Qué opinó Colapinto después de la carrera?
Colapinto se mostró contento por su rendimiento y lamentó no haber sumado puntos.

¿Cuál es la próxima carrera para los pilotos?
El próximo Gran Premio de Italia es la siguiente oportunidad para ambos pilotos.

¿Qué busca lograr Colapinto en la próxima carrera?
Colapinto espera conseguir su primer resultado en puntos en su primera temporada con Alpine.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho