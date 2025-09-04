FOTO: Gasly y Colapinto limaron asperezas tras el GP de Países Bajos y ya piensan en Monza.

Tras el Gran Premio de Países Bajos, donde Franco Colapinto terminó undécimo cerca de los puntos y criticó la estrategia del equipo, su compañero Pierre Gasly aclaró lo sucedido y aseguró que el tema quedó resuelto.

El pasado domingo en Zandvoort, el argentino rozó sus primeros puntos en la Fórmula 1 pero se quedó con las manos vacías, y la situación generó algo de polémica dentro de Alpine, ya que Colapinto perdió tiempo detrás de su compañero Gasly en las vueltas finales antes de recibir la orden de adelantamiento.

Consultado por Motorsport sobre si había conversado con Colapinto después de la carrera, el francés confirmó que el intercambio fue positivo: “Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.

Gasly además sostuvo que lo importante fue respetar lo acordado previamente y remarcó que los dos intercambios de posición se dieron de acuerdo con lo planificado.

Por su parte, Colapinto decidió dejar atrás la frustración que mostró tras el Gran Premio de Países Bajos y en la conferencia de prensa de Monza se enfocó en los aspectos positivos: “Creo que fue un muy buen fin de semana. En general, estuve muy contento con cómo fue todo. Encontramos mucho rendimiento y en la carrera creo que hicimos un buen trabajo con la estrategia; el equipo también hizo un buen trabajo”.

El argentino admitió que le dolió quedar tan cerca del top 10, pero se mostró optimista de cara a lo que viene: “Estuvimos muy cerca de los puntos y fue una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto”.

El Gran Premio de Italia será la próxima oportunidad para el joven piloto de 21 años, donde Alpine buscará seguir sumando en la tabla de constructores, mientras que Colapinto tendrá la chance de concretar el tan ansiado primer resultado en los puntos en su primera temporada con la escudería.