Francisco Comesaña logra una épica remontada y avanza a octavos en Cincinnati

El tenista argentino Francisco Comesaña derrotó (6(4)-7(7);6-4 y 7-5) al estadounidense Reilly Opelka en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Tras este contundente resultado deportivo, Comesaña avanzó a los octavos de final del certamen norteamericano. En el siguiente escalón de la competición, se deberá medir ante el ruso Andrey Rublev, quien llega al encuentro después de un triunfo por 6(5)-7(7);7(7)-6(5) y 7-5 frente al australiano Alexei Popyrin.

Durante el arranque del duelo internacional, el representante argentino no tuvo un buen inicio dentro del terreno de juego, con una falta de concentración y efectividad en las jugadas importantes. A pesar del bajo nivel demostrado, Francisco Comesaña forzó el juego a desempate por Tie Break, en donde su contrincante lo derrotó por la mínima y se llevó un punto de oro que inclinó el marcador.

Después del cierre del primer juego, el argentino debió abandonar el terreno de juego porque se descompuso, pero logró regresar y sorprendió a su contrincante, quien intuyó que el partido lo tenía ganado.

En el segundo juego, Comesaña regresa a la cancha con una actitud diferente que se observó reflejada en el transcurso de la disputa, en donde mostró un nivel superior al norteamericano Reilly. El argentino selló un contundente 6-4 en el tanteador y sentó la base para remontar el enfrentamiento.

En la última instancia del partido, Francisco Comesaña continuó con la misma estrategia que complicó a su rival, quien estuvo convencido de su triunfo en el último juego, una circunstancia que definió el partido y selló una contundente remontada. A pesar de los importantes esfuerzos del estadounidense para forzar el juego a un desempate, el argentino se mostró enfocado y superó 7-5 a Opelka.

Por otra parte, desde el aspecto estadístico, el triunfo de Francisco Comesaña es un claro caso a analizar, porque en la mayoría de los tópicos se encuentra con una clara diferencia frente a los números que firmó su contrincante.

En los aces, las dobles faltas, el porcentaje de puntos ganados en el primer servicio, los break points, los máximos de puntos seguidos ganados y los puntos de servicios ganados; Reilly Opelka superó a Francisco Comesaña, pero cayó derrotado en los últimos dos juegos de la disputa.