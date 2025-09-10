Fecha 8 del Torneo Clausura: los árbitros designados para cada partido
El torneo local entra en una fase clave para conocer los equipos que se perfilan hacia la clasificación de cara a los playoffs.
La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este jueves y ya se conoce quiénes serán los árbitros en cada partido.
Con casi la mitad de la primera fase regular disputada, hay varios equipos que ya se perfilan como los cómodos candidatos a meterse en los playoffs e incluso pelear por el ingreso a las copas internacionales del año que viene a través de la tabla anual.
Sin embargo, hay otros como Racing e Independiente que no hacen pie y podrían quedarse afuera de todo si no se reencuentran con el triunfo.
Por último, en lo que respecta a los descensos, todo parece indicar que la pelea por no perder la categoría estará entre Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan, aunque los últimos dos son los más complicados.
Cronograma, horarios y árbitros de la fecha 8
Jueves 11/9:
Belgrano de Córdoba – San Martín de San Juan a las 20
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Nicolás Lamolina
Viernes 12/9:
Deportivo Riestra – Central Córdoba de Santiago del Estero a las 14:30
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: José Carreras
Racing – San Lorenzo a las 19
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Silvio Trucco
Huracán – Vélez a las 19
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Fabrizio Llobet
Newell´s – Atlético Tucumán a las 21:15
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Pablo Echavarría
Lanús – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 21:15
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Germán Delfino
Sábado 13/9:
Godoy Cruz – Barracas Central a las 14:30
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Héctor Paletta
Independiente – Banfield a las 16:45
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Sebastián Martínez
Estudiantes de La Plata – River a las 19
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Fernando Echenique
Sarmiento – Aldosivi a las 21:15
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Salomé Di Iorio
Domingo 14/9:
Gimnasia y Esgrima La Plata – Unión de Santa Fe a las 15
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Andrés Merlos
Instituto de Córdoba – Argentinos Juniors a las 15
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Fernando Espinoza
Rosario Central – Boca a las 17:30
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Lucas Novelli
Tigre – Talleres de Córdoba a las 20
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Pablo Giménez
Defensa y Justicia – Platense a las 20
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
