Fecha 8 del Torneo Clausura: los árbitros designados para cada partido

FOTO: Ariel Penel será el árbitro en el clásico entre Racing y San Lorenzo.

La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este jueves y ya se conoce quiénes serán los árbitros en cada partido.

Con casi la mitad de la primera fase regular disputada, hay varios equipos que ya se perfilan como los cómodos candidatos a meterse en los playoffs e incluso pelear por el ingreso a las copas internacionales del año que viene a través de la tabla anual.

Sin embargo, hay otros como Racing e Independiente que no hacen pie y podrían quedarse afuera de todo si no se reencuentran con el triunfo.

Por último, en lo que respecta a los descensos, todo parece indicar que la pelea por no perder la categoría estará entre Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan, aunque los últimos dos son los más complicados.

Cronograma, horarios y árbitros de la fecha 8

Jueves 11/9:

Belgrano de Córdoba – San Martín de San Juan a las 20

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Nicolás Lamolina

Viernes 12/9:

Deportivo Riestra – Central Córdoba de Santiago del Estero a las 14:30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: José Carreras

Racing – San Lorenzo a las 19

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Silvio Trucco

Huracán – Vélez a las 19

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fabrizio Llobet

Newell´s – Atlético Tucumán a las 21:15

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Pablo Echavarría

Lanús – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 21:15

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Germán Delfino

Sábado 13/9:

Godoy Cruz – Barracas Central a las 14:30

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Independiente – Banfield a las 16:45

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Sebastián Martínez

Estudiantes de La Plata – River a las 19

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

Sarmiento – Aldosivi a las 21:15

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Salomé Di Iorio

Domingo 14/9:

Gimnasia y Esgrima La Plata – Unión de Santa Fe a las 15

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Andrés Merlos

Instituto de Córdoba – Argentinos Juniors a las 15

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Fernando Espinoza

Rosario Central – Boca a las 17:30

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Tigre – Talleres de Córdoba a las 20

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Pablo Giménez

Defensa y Justicia – Platense a las 20

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Gastón Monzón Brizuela