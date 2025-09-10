En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Fecha 8 del Torneo Clausura: los árbitros designados para cada partido

El torneo local entra en una fase clave para conocer los equipos que se perfilan hacia la clasificación de cara a los playoffs.

10/09/2025 | 09:36Redacción Cadena 3

FOTO: Ariel Penel será el árbitro en el clásico entre Racing y San Lorenzo.

La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este jueves y ya se conoce quiénes serán los árbitros en cada partido.

Con casi la mitad de la primera fase regular disputada, hay varios equipos que ya se perfilan como los cómodos candidatos a meterse en los playoffs e incluso pelear por el ingreso a las copas internacionales del año que viene a través de la tabla anual.

Sin embargo, hay otros como Racing e Independiente que no hacen pie y podrían quedarse afuera de todo si no se reencuentran con el triunfo.

Por último, en lo que respecta a los descensos, todo parece indicar que la pelea por no perder la categoría estará entre Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan, aunque los últimos dos son los más complicados.

Cronograma, horarios y árbitros de la fecha 8

Jueves 11/9:

Belgrano de Córdoba – San Martín de San Juan a las 20

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Nicolás Lamolina

Viernes 12/9:

Deportivo Riestra – Central Córdoba de Santiago del Estero a las 14:30

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: José Carreras

Racing – San Lorenzo a las 19

  • Árbitro: Ariel Penel
  • VAR: Silvio Trucco

Huracán – Vélez a las 19

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Fabrizio Llobet

Newell´s – Atlético Tucumán a las 21:15

  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • VAR: Pablo Echavarría

Lanús – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 21:15

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Germán Delfino

Sábado 13/9:

Godoy Cruz – Barracas Central a las 14:30

  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Héctor Paletta

Independiente – Banfield a las 16:45

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Sebastián Martínez

Estudiantes de La Plata – River a las 19

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Fernando Echenique

Sarmiento – Aldosivi a las 21:15

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Salomé Di Iorio

Domingo 14/9:

Gimnasia y Esgrima La Plata – Unión de Santa Fe a las 15

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Andrés Merlos

Instituto de Córdoba – Argentinos Juniors a las 15

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Fernando Espinoza

Rosario Central – Boca a las 17:30

  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Lucas Novelli

Tigre – Talleres de Córdoba a las 20

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Pablo Giménez

Defensa y Justicia – Platense a las 20

  • Árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Gastón Monzón Brizuela

Lectura rápida

¿Qué se conocerá en la fecha 8? En la fecha 8 se conocerán los árbitros designados para cada partido del Torneo Clausura.

¿Cuándo se inicia la fecha 8? La fecha 8 se iniciará el jueves 11 de septiembre.

¿Qué equipos tienen que ganar? Equipos como Racing e Independiente necesitan ganar para no quedar fuera de la competencia.

¿Qué se decide en esta fase del torneo? Se perfilarán los equipos para clasificar a los playoffs y las copas internacionales del próximo año.

¿Cuáles son los equipos en la pelea por el descenso? Están en riesgoSarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho