El francés Ocon le respondió a Colapinto tras la chicana por la vuelta rápida

El piloto francés de la escudería BWT Alpine, Esteban Ocon, se refirió a los dichos del argentino Franco Colapinto por haberle quitado la vuelta rápida y afirmó que “así es como es”.

El piloto argentino de Williams volvió a estar a la altura en el Gran Premio de Estados Unidos donde terminó décimo, nuevamente sumando un punto y cumpliendo las expectativas del equipo británico pero, sin embargo, estuvo muy cerca de sumar un punto extra por la vuelta rápida pero BWT Alpine hizo parar al francés Ocon para ponerle gomas blandas y que se la arrebatara.

"Vuelta rápida hasta que me la sacó este (Ocon)"



"Que me la devuelva" ??



CABRA?????? pic.twitter.com/D2IikAj3c8 — Colapinto Updates (@ColapintoUpdtes) October 20, 2024

Esta jugada del equipo francés despertó el enojo de Colapinto, quien tras la carrera del domingo afirmó que “hubiese tenido la vuelta rápida si no me la sacaba este, el francés -por Ocon-. pero bueno, una pena. Qué me la devuelva. ¿Para qué entra a boxes? anda gastando caucho al pe... para nada. Que cuiden el planeta".

En consecuencia, el francés de BWT Alpine y futuro piloto de Haas respondió: "Eso creo. Es una batalla por todo al final y un punto es un final en el top 10, así que es muy importante. Lo lamento por él porque lo merecía, para ser justo, pero así es como es".

