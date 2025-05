Causa contra Bailaque: " Esto es institucionalmente muy complejo"

Este martes, en los Tribunales Federales, el juez Marcelo Bailaque fue imputado por causas de corrupción vinculadas al narco Esteban Alvarado, el extitular de AFIP, Carlos Vaudagna, y el sindicalista Herme “Vino Caliente” Juárez. En la audiencia solicitaron la destitución del juez y que quede en prisión preventiva.

Federico Reynares Solari, fiscal federal a cargo de la investigación contra el magistrado, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y marcó: “Lo único que esperábamos de un juez federal en funciones es que, si aceptaba declarar, aceptara preguntas. Hizo simplemente una exposición, me hizo ruido. Hay un compromiso institucional más allá de las formalidades. Hay privilegios y garantías, pero también obligaciones que no están escritas, como no tener nada para ocultar”.

“El Consejo de la Magistratura tarda con la destitución, es un proceso con muchas audiencias, pero a veces toma una suspensión preventiva. Esto es institucionalmente muy complejo, es una situación contradictoria: quien debía hacer cumplir la ley no lo hacía. Nos cruzamos en los pasillos con gente que nos dice que estamos haciendo una caza de brujas”, indicó.

“Sí, fui al quincho del juez, pero no hay testigos que digan que le pedimos dinero para algo. Cuando se habla de las demoras en torno a Esteban Alvarado, él no habla del nudo de la imputación, de por qué rechazó eso y tampoco habló de su relación con el contador Gabriel Mizzau, con Fernando Whpei. Y en el caso de la cooperativa de Heme Juárez, mil millones de pesos terminaron depositados en una cuenta vinculada a su amigo Whpei”, señaló.

Y remarcó: “Tengo mi visión sobre como actuó la Justicia Federal de Rosario en los últimos años, con causas que no llegaron a buen puerto y sí lo hicieron con la labor de colegas del Ministerio Público de la Acusación. Yo tenía una relación correcta con Bailaque, y me invitó a comer. Y había otros colegas. No lo acusamos de haber realizado una cena con Vaudagna y Whpei. Lo acusamos de que pergeñaron armar una causa contra Onetto e Iglesias”.

Los tiempos del Consejo de la Magistratura

Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, hizo declaraciones sobre el proceso judicial de Bailaque y remarcó: “Estuve un año para entrar, hubo una maniobra pícara para dejarme afuera. Yo soy muy jodido, el salario más alto lo perciben los magistrados. Tienen privilegios increíblemente importantes, lo mínimo que podemos exigirle es una vara alta. Hay formas de mirar para el costado que a mí me exasperan. A mí no me temblará el pulso para ir a la velocidad que debamos ir, vamos a ir para adelante sin importar. Es la única condición que puse para aceptar el cargo”.

“No me banco este nivel de connivencia, no están para comer, hacer rosca y juntarse con empresarios, jugar al pádel, al futbol. No pueden perder la objetividad. Una cosa es sentarse a comer y otra arreglar una causa, pero ante la duda ni te juntés. El magistrado debe tener una conducta ética distinta a la del ciudadano. Los políticos creen que para no tener problema hay que tener un amigo magistrado o fiscal, y para no tener problemas no hay que meter la mano en la lata. La vara cayó al subsuelo en los últimos 20 años. lo que pasó en Rosario es de una gravedad inusitada. Hay que ser inteligentes, estos tipos son hábiles declarantes”, cerró.

