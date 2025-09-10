Ecuador de Beccacece igualó el récord de menos goles recibidos en eliminatorias

FOTO: Jugadores del seleccionado ecuatoriano festejan el gol ante Argentina, en su último triunfo.

El seleccionado ecuatoriano, dirigido por el entrenador argentino Sebastián Beccacece, enalteció su gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas al igualar el récord de menos goles recibidos con el formato actual, que se implementa desde 1998.

La “Tricolor” culminó la clasificatoria con cinco goles en contra en 18 partidos, empardando la cifra alcanzada por la Selección brasileña de Tite en las Eliminatorias previas al Mundial de Qatar 2022.

Así, Beccacece llevó a Ecuador al segundo puesto de las Eliminatorias Conmebol, igualando la mejor participación del seleccionado en las mismas. Había sido segundo en 2002 y clasificando al quinto Mundial de su historia.

Siendo uno de los equipos más sólidos de Sudamérica, con una camada de jugadores jóvenes de muy buena actualidad y mucha proyección, Ecuador sorprendió al igualar el récord de goles en contra en Conmebol.

El récord fue establecido por el combinado brasileño que comandaba Tite para clasificar al Mundial de Qatar 2022. Aquel seleccionado venía de ser campeón, como local, en la Copa América 2019, y tuvo un gran paso por la fase previa a la cita mundialista: ganó 14 partidos, empató tan solo tres y recibió cinco tantos, mientras que convirtió cinco.

La gran diferencia es que ese seleccionado de Brasil disputó un partido menos que los estipulados, debido al recordado enfrentamiento con Argentina, el cinco de septiembre de 2021, que fue interrumpido y suspendido por pedido de empleados de Anvisa, la agencia sanitaria brasileña, que bregaron por una supuesta violación de los protocolos de cuidado por la pandemia de coronavirus, por parte de la delegación argentina. Por su parte, Ecuador consiguió el récord completando los 18 partidos.

En el lado del seleccionado ecuatoriano, las Eliminatorias fueron afrontadas por dos entrenadores. El español Félix Sánchez Bas dirigió los primeros seis encuentros, en los que sumó tres triunfos, dos empates y una derrota, recibiendo tres goles.

Luego de la Copa América de Estados Unidos 2024, en la que Ecuador cayó con Argentina en los cuartos de final, Sánchez Bas fue despedido, dándole lugar a la contratación del argentino Sebastián Beccacece.

El debut del exayudante de campo del seleccionado argentino en las Eliminatorias se dio en septiembre de 2024, con una derrota por la mínima ante Brasil como visitante, mientras que su primer triunfo llegaría en el segundo partido de aquella doble fecha FIFA, con una victoria por 1-0 contra Perú. Ecuador cerraría la primera rueda con un empate sin goles ante el seleccionado paraguayo de Gustavo Alfaro.

En la segunda rueda, el seleccionado ecuatoriano permaneció invicto y recibió un solo gol, en un triunfo por 2-1 frente a Venezuela. En esa increíble racha, Ecuador derrotó a Argentina y Colombia, aunque su capacidad goleadora se fue reduciendo, convirtiendo un solo gol en los últimos cinco partidos.

Beccacece le puso el broche a una gran eliminatoria del seleccionado ecuatoriano, que acentúa su gran nivel en los últimos años: aunque no participó de ningún Mundial hasta 2002, solo se perdió dos ediciones desde entonces.