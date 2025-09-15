En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Duplantis volvió a romper su propio récord y sigue haciendo historia

El atleta sueco se consagró tricampeón mundial de atletismo. 

15/09/2025 | 12:22Redacción Cadena 3

FOTO: Armand Duplantis con su nuevo récord.

El estadounidense nacionalizado sueco, Armand Duplantis, se consagró campeón mundial de atletismo por tercera vez consecutiva rompiendo el récord vigente hasta ahora, de 6.29 metros, con 6,30.

Sin lugar a duda, el nacido en Luisiana hace 25 años se convirtió en una leyenda viva del atletismo y este lunes ratificó dicha condición al consagrarse campeón mundial por tercera vez consecutiva en el estadio Nacional de Tokio, Japón.

Si bien ya de por sí es un hito el tricampeonato, este en el país asiático quedará en la historia como la consagración en la que Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga. La marca anterior era de 6,29 metros y ahora será de 6,30, siendo la decimocuarta vez que el sueco quiebra su registro.

Duplantis logró conseguir este récord en su tercer y último intento tras dos oportunidades en las que estuvo cerca de concretarlo. El atleta sueco dominó la prueba sin problemas y se aseguró la victoria con la marca de 6,15 metros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El griego Emmanouil Karalis quedó segundo con su marca de 6 metros, sin poder superar varios intentos posteriores hasta probar en 6,20.

Así, el atleta de 25 años lleva 34 competiciones conquistadas y es la cuarta vez en el año que rompe su récord mundial. 

Lectura rápida

¿Quién es Armand Duplantis? Es un atleta estadounidense nacionalizado sueco, reconocido por su historial en salto con pértiga.

¿Qué logró en su última competencia? Rompió el récord mundial de salto con pértiga al alcanzar 6,30 metros.

¿Dónde tuvo lugar el evento? En el estadio Nacional de Tokio, Japón.

¿Cuántas veces ha ganado Duplantis el campeonato mundial? Tres veces consecutivas.

¿Cuándo se realizó el campeonato? El evento se llevó a cabo el lunes 15 de septiembre de 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho