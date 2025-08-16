Deportivo Riestra rescató un empate agónico ante Rosario Central
El equipo rosarino se había puesto en ventaja gracias a Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate en tiempo cumplido.
16/08/2025 | 20:37Redacción Cadena 3
FOTO: Rosario Central y Deportivo Riestra repartieron puntos en el Gigante de Arroyito.
Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra como local y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura.
El “Canalla” se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo a través del delantero Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate de forma agónica para Deportivo Riestra.
Rosario Central, que está teniendo un gran 2025, había tomado ventaja rápidamente a través de un potente cabezazo de Véliz, luego de un muy buen centro de Ignacio Malcorra.
Parecía que los dirigidos por Ariel Holan se iban a llevar una victoria que les hubiese permitido superar a River y tomar el liderazgo en la Zona B con nueve puntos (aunque el “Millonario” tiene un partido menos). Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el Gigante de Arroyito con un gol de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.
Este importante punto le permitió a Deportivo Riestra alcanzar los siete puntos (al igual que el “Canalla”), para quedar quinto en la Zona B.
En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell´s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.
Síntesis de Rosario Central vs. Deportivo Riestra por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional
- Liga Profesional 2025
- Fecha 5
- Rosario Central 1 – 1 Deportivo Riestra
- Estadio: Gigante de Arroyito
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Germán Delfino
Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Juan Giménez, Emanuel Coronel; Franco Ibarra; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Enzo Copetti; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre; Jonatan Goitía, Mateo Ramírez, Milton Céliz; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
- Gol en el primer tiempo: 8m. Alejo Véliz (RC).
- Gol en el segundo tiempo: 44m. Jonathan Herrera (DR).
- Cambios en el primer tiempo: 40m. Juan Komar por Juan Giménez (RC).
- Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gabriel Oberdor por Pedro Ramírez y Rodrigo Gallo por Juan Randazzo (DR), 23m. Alexander Díaz por Nicolás Benegas (DR), 29m. Juan Manuel Elordi por Agustín Sández y Santiago López por Ángel Di María (RC), 36m. Tomás O´Connor por Enzo Copetti y Giménez por Jaminton Campaz (RC), y 41m. Antony Alonso por Pedro Ramírez y Santiago Vera por Milton Céliz (DR)
Lectura rápida
¿Qué resultado tuvo el partido entre Rosario Central y Deportivo Riestra? Empataron 1-1.
¿Quién anotó los goles? Alejo Véliz para Rosario Central y Jonathan Herrera para Deportivo Riestra.
¿Cuándo se dio el empate? En el tiempo de descuento, a los 48 minutos del segundo tiempo.
Dónde se jugó el partido? En el estadio Gigante de Arroyito.
¿Qué impacto tuvo el empate en la tabla? Deportivo Riestra alcanzó siete puntos, igualando a Rosario Central.
[Fuente: Noticias Argentinas]