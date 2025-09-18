En vivo

Cuándo juega Estudiantes la revancha con Flamengo y qué necesita para clasificar a semis de la Libertadores

El conjunto argentino deberá buscar el pase a semis en La Plata, ante uno de los máximos candidatos, por un lugar en las semifinales del certamen continental.

18/09/2025 | 23:32Redacción Cadena 3

FOTO: Cuándo juega Estudiantes la revancha con Flamengo

Estudiantes y Flamengo abrieron este jueves los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en busca de las semifinales del certamen continental.

Fue un partido que lo tuvo al “Pincha” al borde del abismo, ya que el “Mengao” lo ganaba 2-0 desde los 9 minutos de juego, pero en el final llegó el descuento para que la derrota sea solo por 2-1. El conjunto argentino, que define de local, necesita cualquier victoria por la mínima para forzar los penales o vencer por dos o más goles para ganar el global.

El conjunto carioca es sin dudas uno de los máximos candidatos del certamen continental, pero terminó segundo en su grupo, por lo que el “León”, que fue primero, definirá de local.

Cuándo se juega Estudiantes vs. Flamengo

La serie inició en Río de Janeiro y se definirá en La Plata.

El partido revancha será el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21.30 horas en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

  • Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
  • Cuartos de final: 17 de septiembre.
  • Semifinales: 22 de octubre.
  • Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
La revancha entre Estudiantes y Flamengo de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo se jugará?
El partido se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre a las 21.30 horas.

¿Dónde se jugará?
En el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata.

¿Qué necesita Estudiantes para clasificar?
El equipo debe ganar por la mínima para forzar penales o por dos o más goles para ganar el global.

Cómo fue el primer partido?
Flamengo ganó 2-1 en el partido de ida en Río de Janeiro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

