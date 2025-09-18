Cuándo juega Estudiantes la revancha con Flamengo y qué necesita para clasificar a semis de la Libertadores

Estudiantes y Flamengo abrieron este jueves los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en busca de las semifinales del certamen continental.

Fue un partido que lo tuvo al “Pincha” al borde del abismo, ya que el “Mengao” lo ganaba 2-0 desde los 9 minutos de juego, pero en el final llegó el descuento para que la derrota sea solo por 2-1. El conjunto argentino, que define de local, necesita cualquier victoria por la mínima para forzar los penales o vencer por dos o más goles para ganar el global.

El conjunto carioca es sin dudas uno de los máximos candidatos del certamen continental, pero terminó segundo en su grupo, por lo que el “León”, que fue primero, definirá de local.

Cuándo se juega Estudiantes vs. Flamengo

La serie inició en Río de Janeiro y se definirá en La Plata.

El partido revancha será el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21.30 horas en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.

Cuartos de final: 17 de septiembre.

Semifinales: 22 de octubre.

Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.

