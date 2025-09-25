Con un doblete de Messi, el Inter Miami ganó por 4-0 contra New York City y es tercero en la MLS

FOTO: Lionel Messi festejando uno de sus goles ante New York City.

El Inter Miami derrotó al New York City por 4 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Citi Field, por la vigesimonovena fecha de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Además del doblete del astro argentino Lionel Messi, en 28 y 40 minutos del complemento, también marcaron el delantero Baltasar Rodríguez, a los 42 del primer tiempo, y el atacante Luis Suárez, en 37 minutos de la segunda parte.

Con el triunfo, el conjunto rosa alcanzó el tercer puesto de la conferencia este, con 55 puntos, mientras que New York se ubica quinto, con dos unidades menos.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por el argentino Javier Mascherano visitará a Toronto, el próximo sábado 27 de septiembre a las 17:30 horas (horario argentino), mientras que New York City jugará ante New York Red Bulls, como visitante, el sábado a las 20:30.

El primer gol del partido llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando un pase filtrado de Messi hizo que Baltasar Rodríguez se vaya mano a mano contra el arquero Matt Freese, a quien venció con un tiro bajo abriendo el pie derecho.

Cuando iban 28 minutos de la segunda mitad, un enorme pase entre líneas del mediocampista Sergio Busquets dejó mano a mano a Messi, quien picó la pelota por encima del achique del arquero rival, para marcar el 2-0.

Una falta dentro del área sobre el volante argentino Rodrigo De Paul generó un penal, que fue ejecutado a los 37 minutos por Luis Suárez, que cruzó un remate bajo y encontró el gol.

A cinco minutos del final, el astro argentino Lionel Messi recibió la pelota afuera del área, por el costado derecho, avanzó a toda velocidad y salió para la pierna derecha, con la que remató bajo y cruzado, sentenciando así la goleada por 4-0.

