Cómo ver en vivo Racing vs San Lorenzo: horario y formaciones

Racing y San Lorenzo chocan este viernes en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por ESPN Premium.

Con expectativas en la Copa Libertadores, el conjunto de Gustavo Costas viene de ser goleado y en el penúltimo lugar; mientras que el “Ciclón” marcha cuarto. Es un partido interzonal.

Probables formaciones de Racing vs San Lorenzo

Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Cómo ver en vivo Racing vs San Lorenzo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.