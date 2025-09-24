Cómo ver en vivo Once Caldas vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana
El equipo colombiano recibe al ecuatoriano en el cierre de la serie de cuartos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
24/09/2025 | 00:59Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Independiente del Valle vs Once Caldas por la Copa Sudamericana: horario y formaciones
Once Caldas recibe a Independiente del Valle este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Palogrande desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.
Independiente del Valle llegó a la Sudamericana tras quedar tercero en la Copa Libertadores. El equipo colombiano viene de eliminar a Huracán.
El vencedor de esta llave, que lo tiene al conjunto colombiano 2-0 arriba en el global, se enfrentará contra el ganador de Bolívar vs Atlético Mineiro.
Probables formaciones de Once Caldas vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana
Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Junior Sornoza, Thiago Santamaría, Emerson Pata y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.
Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
Cómo ver en vivo Once Caldas vs Independiente del Valle
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Cuándo juegan Once Caldas e Independiente del Valle?
El partido se disputará este miércoles a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
El evento se desarrollará en el Estadio Palogrande.
¿Qué equipos participan en el partido?
Los equipos enfrentados son Once Caldas e Independiente del Valle.
¿Cómo pueden los fans ver el partido?
El encuentro podrá ser visualizado por ESPN 2 y Disney+, así como por Flow, Directv Go y Telecentro Play.
¿Cuál es la situación en el global?
El conjunto colombiano está 2-0 arriba en el marcador global.
[Fuente: Noticias Argentinas]