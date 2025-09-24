FOTO: Cómo ver en vivo Niza vs Roma por la Europa League: horario y formaciones

Roma del argentino Paulo Dybala visita este miércoles a Niza en el marco del partido por la fecha 1 de la Europa League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Allianz Riviera, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto de la capital italiana, con Paulo Dybala y Matías Soulé, inicia de visitante su participación en el certamen continental.

Probables formaciones de Niza vs Roma

Niza: Yehvann Diouf, Kodjo Oppong, Djuma Ba, Melvin Bard, Tiago Gouveia, Hicham Boudaoui, Charles Vanhoutte, Jonathan Clauss, Jérémie Boga, Sofiane Diop, Terem Moffi.

Roma: Mile Svilar, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Zeki Çelik, Devyne Rensch, Kouadio Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Lorenzo Pellegrini, Evan Ferguson, Matías Soulé.

Cómo ver en vivo Niza vs Roma

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.