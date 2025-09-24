Cómo ver en vivo Niza vs Roma por la Europa League: horario y formaciones
El conjunto de Paulo Dybala y Matías Soulé debuta en el certamen continental. Se puede ver libre y en vivo por celular.
24/09/2025 | 01:09Redacción Cadena 3
Roma del argentino Paulo Dybala visita este miércoles a Niza en el marco del partido por la fecha 1 de la Europa League.
El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Allianz Riviera, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El conjunto de la capital italiana, con Paulo Dybala y Matías Soulé, inicia de visitante su participación en el certamen continental.
Probables formaciones de Niza vs Roma
Niza: Yehvann Diouf, Kodjo Oppong, Djuma Ba, Melvin Bard, Tiago Gouveia, Hicham Boudaoui, Charles Vanhoutte, Jonathan Clauss, Jérémie Boga, Sofiane Diop, Terem Moffi.
Roma: Mile Svilar, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Zeki Çelik, Devyne Rensch, Kouadio Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Lorenzo Pellegrini, Evan Ferguson, Matías Soulé.
Cómo ver en vivo Niza vs Roma
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El encuentro es entre Niza y Roma por la Europa League.
¿Quiénes juegan en la Roma? Entre otros, están Paulo Dybala y Matías Soulé.
¿Cuándo se juega? El partido es este miércoles a las 16 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo? Se disputa en el Allianz Riviera, en Francia.
¿Cómo ver el partido? Se puede seguir en vivo por ESPN, Disney+ y plataformas digitales.
[Fuente: Noticias Argentinas]