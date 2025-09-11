Cómo ver en vivo Newell's vs Atlético Tucumán: horario y formaciones
La "Lepra" recibe al "Decano" por la octava fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
11/09/2025 | 23:58Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Newell‘s vs Atlético Tucumán: horario y formaciones
Newell's y Atlético Tucumán chocan este viernes en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por ESPN Premium.
La “Lepra” llega a este encuentro tras perder dos partidos en fila, incluido el clásico con Rosario Central, por lo que se espera un clima caldeado. El “Decano”, en tanto, mantiene un andar irregular pero se encuentra en zona de clasificación.
Probables formaciones de Newell's vs Atlético Tucumán
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Newell's vs Atlético Tucumán
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan? Newell's y Atlético Tucumán.
¿Cuándo se juega el partido? Este viernes a las 21.15 horas de Argentina.
¿Dónde se jugará el encuentro? En el Estadio Marcelo Alberto Bielsa.
¿Qué se espera del partido? Se anticipa un clima caldeado tras las recientes derrotas de Newell's.
¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]