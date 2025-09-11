Cómo ver en vivo Newell's vs Atlético Tucumán: horario y formaciones

Newell's y Atlético Tucumán chocan este viernes en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por ESPN Premium.

La “Lepra” llega a este encuentro tras perder dos partidos en fila, incluido el clásico con Rosario Central, por lo que se espera un clima caldeado. El “Decano”, en tanto, mantiene un andar irregular pero se encuentra en zona de clasificación.

Probables formaciones de Newell's vs Atlético Tucumán

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Cómo ver en vivo Newell's vs Atlético Tucumán

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.