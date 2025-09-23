En vivo

Cómo ver en vivo Liverpool vs Southampton por la Carabao Cup: horario y formaciones

El conjunto de Alexis Mac Allister busca un lugar en la próxima fase. Se puede ver libre y en vivo por celular.

23/09/2025 | 06:52Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Southampton vs Liverpool por la Carabao Cup: horario y formaciones

El Liverpool del argentino Alexis Mac Allister recibe este martes al Southampton, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el estadio Anfield, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto de Alexis, que viene con un andar arrollador en la Premier, quiere avanzar de ronda en la Copa de la Liga de ese país.

Probables formaciones

Liverpool: Allison; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Milos; Jones, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekittiké.

Southampton: Bazunu; Rasmussen, Stephens, Harwood-Bellis, Manning; Downes, Charles; Fellows, Azaz, Fraser; Archer.

Cómo ver en vivo Liverpool vs Southampton

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se juega el Liverpool vs Southampton por la Carabao Cup.

¿Quién juega en el Liverpool? Entre los jugadores está Alexis Mac Allister.

¿Cuándo se juega? El partido se juega el martes a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se disputa el partido? Se disputa en el estadio Anfield de Liverpool.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver en vivo por la plataforma Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

