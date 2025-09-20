Cómo ver en vivo Independiente vs San Lorenzo: horario y formaciones
El "Rojo" recibe al "Ciclón" en el clásico de la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
20/09/2025 | 20:09Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Independiente vs San Lorenzo: horario y formaciones
Independiente y San Lorenzo chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Se podrá ver por TNT Sports.
Se trata de un clásico particular, ya que ambos equipos llegan en crisis tanto institucional como futbolística. En el “Rojo” se dará el debut de la dupla interina de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio tras la salida de Julio Vaccari.
Probables formaciones de Independiente vs San Lorenzo
Independiente: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Carlos Matheu/Eduardo Tuzzio
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerrutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude
Cómo ver en vivo Independiente vs San Lorenzo
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan?
Independiente y San Lorenzo se enfrentan en un clásico del fútbol argentino.
¿Cuándo se juega?
El partido está programado para este domingo a las 14.30 horas en Argentina.
¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
¿Cómo se pueden ver los partidos?
La transmisión será por TNT Sports y también por plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
¿Qué novedades hay sobre los entrenadores?
En Independiente debutan como interinos Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.
