Cómo ver en vivo Independiente vs San Lorenzo: horario y formaciones

Independiente y San Lorenzo chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Se podrá ver por TNT Sports.

Se trata de un clásico particular, ya que ambos equipos llegan en crisis tanto institucional como futbolística. En el “Rojo” se dará el debut de la dupla interina de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio tras la salida de Julio Vaccari.

Probables formaciones de Independiente vs San Lorenzo

Independiente: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Carlos Matheu/Eduardo Tuzzio

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerrutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude

Cómo ver en vivo Independiente vs San Lorenzo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.