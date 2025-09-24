Cómo ver en vivo Huddersfield vs Manchester City por la Carabao Cup: horario y formaciones
El equipo de Pep Guardiola busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
24/09/2025 | 01:16Redacción Cadena 3
FOTO: Huddersfield vs Manchester City por la Carabao Cup
Manchester City enfrenta este miércoles al Huddersfield, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio Galpharm, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El equipo de Pep Guardiola busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.
Probables formaciones de Huddersfield vs Manchester City
Huddersfield: Nicholls, Sorensen, Low, Fini, Rosken, Ledson, Kasumu, May, Castledine, Alves, Taylor.
Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Riley, Reijnders, Rodri, Bernardo, Foden, Doku, Haaland.
Cómo ver en vivo Huddersfield vs Manchester City
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El enfrentamiento es entre Huddersfield y Manchester City en la Carabao Cup.
¿Quién dirige al Manchester City? El equipo es dirigido por Pep Guardiola.
¿Cuándo se juega el partido? El encuentro se disputará el miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 15.45 horas de Argentina.
¿Dónde se juega? El estadio de la contienda es el Galpharm.
¿Cómo se puede ver el partido? El encuentro será transmitido en vivo por Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]