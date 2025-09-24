Cómo ver en vivo Huddersfield vs Manchester City por la Carabao Cup: horario y formaciones

Manchester City enfrenta este miércoles al Huddersfield, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio Galpharm, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo de Pep Guardiola busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Probables formaciones de Huddersfield vs Manchester City

Huddersfield: Nicholls, Sorensen, Low, Fini, Rosken, Ledson, Kasumu, May, Castledine, Alves, Taylor.

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Riley, Reijnders, Rodri, Bernardo, Foden, Doku, Haaland.

Cómo ver en vivo Huddersfield vs Manchester City

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.