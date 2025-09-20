Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Instituto: horario y formaciones

Godoy Cruz e Instituto chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un choque de equipos con realidades similares, y muchas necesidades: el “Tomba” viene de un empate, mientras que la “Gloria” de una buena victoria, pero ambos buscan ganar para meterse en zona de playoffs.

Probables formaciones de Godoy Cruz vs Instituto

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Damián Puebla; Nicolás Cordero, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Instituto

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.