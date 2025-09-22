Cómo ver en vivo Fluminense vs Lanús por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Lanús visita a Fluminense este martes, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Maracanã desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto argentino viene de eliminar nada menos que a Central Córdoba y ganó 1-0 la ida en el sur del conurbano bonaerense. El ganador de esta fase se enfrentará contra el vencedor de Universidad de Chile y Alianza Lima.

Probables formaciones de Fluminense vs Lanús por la Copa Sudamericana

Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Fluminense vs Lanús

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.