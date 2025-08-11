Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra: horario y formaciones
El "Halcón" recibe en Florencio Varela al "Malevo" por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
11/08/2025 | 00:30Redacción Cadena 3
FOTO: Milton Céliz
Defensa y Justicia y Deportivo Riestra chocan este lunes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. El cierre de la jornada puede ser clave para el “Malevo”, que con una victoria puede quedar como único líder de la Zona B.
Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra
Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]