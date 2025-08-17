En vivo

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Barracas Central: horario y formaciones

El "Ferroviario" recibe este lunes al "Guapo" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

17/08/2025 | Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Barracas Central: horario y formaciones

Central Córdoba y Barracas Central chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Alfredo Terrera. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras el conjunto santiagueño tiene la mira puesta en la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana, el “Guapo” llega como puntero del grupo.

Probables formaciones de Central Córdoba vs Barracas Central

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insua.

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Barracas Central

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?

Juegan Central Córdoba y Barracas Central.

¿Cuándo se juega el partido?

Se juega este domingo a las 16.15 horas.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?

En el Estadio Alfredo Terrera.

¿Cómo se puede ver el partido?

Se puede ver por ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Cuál es la condición de los equipos?

Central Córdoba busca revancha en la Copa Sudamericana, mientras que Barracas Central es puntero del grupo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

