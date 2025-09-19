Cómo ver en vivo Barracas Central vs Sarmiento de Junín: horario y formaciones

Barracas Central y Sarmiento de Junín chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras el “Guapo” es el puntero de la Zona A, el “Verde” está noveno en la Zona B con expectativas de meterse en puestos de playoffs.

Probables formaciones de Barracas Central vs Sarmiento de Junín

Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.

Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Cómo ver en vivo Barracas Central vs Sarmiento de Junín

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.