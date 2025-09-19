En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Barracas Central vs Sarmiento de Junín: horario y formaciones

El "Guapo" recibe al "Verde" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

19/09/2025 | 18:27Redacción Cadena 3

FOTO: Festejo de Javier Ruiz para Barracas Central.

Barracas Central y Sarmiento de Junín chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras el “Guapo” es el puntero de la Zona A, el “Verde” está noveno en la Zona B con expectativas de meterse en puestos de playoffs.

Probables formaciones de Barracas Central vs Sarmiento de Junín

Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.

Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Cómo ver en vivo Barracas Central vs Sarmiento de Junín

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Barracas Central y Sarmiento de Junín.

¿Cuándo es el partido? El sábado a las 14.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? En el Estadio Claudio Fabián Tapia.

¿Cómo se puede ver? Por ESPN Premium y medios digitales como Directv Go y Flow.

¿Cuál es la situación de los equipos? Barracas Central es puntero de la Zona A y Sarmiento está noveno en la Zona B.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho