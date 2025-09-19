Cómo ver en vivo Barracas Central vs Sarmiento de Junín: horario y formaciones
El "Guapo" recibe al "Verde" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
19/09/2025 | 18:27Redacción Cadena 3
FOTO: Festejo de Javier Ruiz para Barracas Central.
Barracas Central y Sarmiento de Junín chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.
Mientras el “Guapo” es el puntero de la Zona A, el “Verde” está noveno en la Zona B con expectativas de meterse en puestos de playoffs.
Probables formaciones de Barracas Central vs Sarmiento de Junín
Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.
Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs Sarmiento de Junín
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Barracas Central y Sarmiento de Junín.
¿Cuándo es el partido? El sábado a las 14.30 horas de Argentina.
¿Dónde se juega? En el Estadio Claudio Fabián Tapia.
¿Cómo se puede ver? Por ESPN Premium y medios digitales como Directv Go y Flow.
¿Cuál es la situación de los equipos? Barracas Central es puntero de la Zona A y Sarmiento está noveno en la Zona B.
[Fuente: Noticias Argentinas]