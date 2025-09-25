En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Aston Villa vs Bologna por la Europa League: horario y formaciones

El conjunto del Dibu Martínez debuta en el certamen continental. Se puede ver libre y en vivo por celular.

25/09/2025 | 01:22Redacción Cadena 3

FOTO: Aston Villa vs Bologna

Aston Villa del argentino Dibu Martínez recibe este jueves a Bologna en el marco del partido por la fecha 1 de la Europa League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Villa Park, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto inglés, con el arquero campeón del mundo, inicia de local su participación en el certamen continental.

Probables formaciones de Aston Villa vs Bologna

Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, McGinn, Ghesan, Rogers, Sancho, Watkins.

Bologna: Skorupski, Dzortea, Vitik, Lucumí, Miranda, Freuler, Ferguson, Fabbian, Orsolini, Cambiaghi, Castro.

Cómo ver en vivo Aston Villa vs Bologna

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Aston Villa y Bologna.

¿Cuándo se disputa el partido? Este jueves a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el Villa Park, estadio del Aston Villa.

¿Quién es el arquero destacado en el partido? El argentino Dibu Martínez.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho