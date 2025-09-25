Cómo ver en vivo Aston Villa vs Bologna por la Europa League: horario y formaciones

Aston Villa del argentino Dibu Martínez recibe este jueves a Bologna en el marco del partido por la fecha 1 de la Europa League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Villa Park, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto inglés, con el arquero campeón del mundo, inicia de local su participación en el certamen continental.

Probables formaciones de Aston Villa vs Bologna

Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, McGinn, Ghesan, Rogers, Sancho, Watkins.

Bologna: Skorupski, Dzortea, Vitik, Lucumí, Miranda, Freuler, Ferguson, Fabbian, Orsolini, Cambiaghi, Castro.

Cómo ver en vivo Aston Villa vs Bologna

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.