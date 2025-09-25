Cómo ver en vivo Aston Villa vs Bologna por la Europa League: horario y formaciones
El conjunto del Dibu Martínez debuta en el certamen continental. Se puede ver libre y en vivo por celular.
Aston Villa del argentino Dibu Martínez recibe este jueves a Bologna en el marco del partido por la fecha 1 de la Europa League.
El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Villa Park, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El conjunto inglés, con el arquero campeón del mundo, inicia de local su participación en el certamen continental.
Probables formaciones de Aston Villa vs Bologna
Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, McGinn, Ghesan, Rogers, Sancho, Watkins.
Bologna: Skorupski, Dzortea, Vitik, Lucumí, Miranda, Freuler, Ferguson, Fabbian, Orsolini, Cambiaghi, Castro.
Cómo ver en vivo Aston Villa vs Bologna
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Aston Villa y Bologna.
¿Cuándo se disputa el partido? Este jueves a las 16 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el Villa Park, estadio del Aston Villa.
¿Quién es el arquero destacado en el partido? El argentino Dibu Martínez.
¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow.
