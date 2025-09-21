En vivo

Buen arranque para Colapinto en Bakú: superó a Bearman y Stroll en la carrera

El argentino tuvo un gran inicio de carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

21/09/2025 | 08:28Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un inicio sólido en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con dos maniobras clave en las primeras vueltas.

En el giro 3 superó a Oliver Bearman (Haas), que lo hizo subir dos puestos desde el 16, y en la vuelta 5 adelantó a Lance Stroll (Aston Martin) para quedar más cerca de la zona de puntos.

El argentino se consolidó en el grupo medio y escaló, sin buscarlo, otra posición con el abandono de Oscar Piastri (McLaren), que se retiró por un choque muy temprano en la carrera.

Lectura rápida

¿Qué hizo Colapinto en la carrera? Superó a Oliver Bearman y Lance Stroll, logrando escalar posiciones.

¿Quiénes fueron superados por Colapinto? Superó a Oliver Bearman y Lance Stroll en las primeras vueltas.

¿Qué pasó con Oscar Piastri? Abandonó la carrera por un choque en las primeras vueltas.

¿En qué posición comenzó Colapinto? Comenzó en el puesto 16 de la grilla de salida.

¿Cuál fue el impacto del abandono de Piastri? Colapinto mejoró su posición al escalar una más por el abandono de Piastri.

