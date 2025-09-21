Buen arranque para Colapinto en Bakú: superó a Bearman y Stroll en la carrera

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un inicio sólido en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con dos maniobras clave en las primeras vueltas.

En el giro 3 superó a Oliver Bearman (Haas), que lo hizo subir dos puestos desde el 16, y en la vuelta 5 adelantó a Lance Stroll (Aston Martin) para quedar más cerca de la zona de puntos.

El argentino se consolidó en el grupo medio y escaló, sin buscarlo, otra posición con el abandono de Oscar Piastri (McLaren), que se retiró por un choque muy temprano en la carrera.