Bublik se quedó con el título en el ATP 250 de Hangzhou y se ilusiona con el top 10
El kazajo superó en la final al francés Valentin Royer.
23/09/2025 | 12:08Redacción Cadena 3
FOTO: Cuarto título del año para Bublik.
El tenista kazajo Aleksandr Bublik le ganó en sets corridos al francés Valentin Royer y se quedó con el título en el ATP 250 de Hangzhou, en China.
Bublik, quien atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 7-6(4) y 7-6(4) luego de una hora y 51 minutos de partido.
Este fue el octavo título en la carrera y el cuarto en una temporada 2025, ya que previamente había levantado el trofeo de campeón en el ATP 500 de Halle y en los ATP 250 de Gstaad y Kitzbühel.
En su camino a la final, Bublik, quien llegaba a este torneo como el tercer preclasificado solo por debajo de los rusos Andrey Rublev y Daniil Medvedev, derrotó al australiano Aleksandar Vukic, al checo Dalibor Sbrcina y al chino Wu Yibing.
Royer, por su parte, tuvo una semana realmente inesperada, ya que había perdido en la qualy pero ingresó al cuadro principal como lucky looser. Y vaya si aprovechó la oportunidad, ya que derrotó a los estadounidenses Aleksandar Kovacevic y Learner Tien, al ruso Andrey Rublev y a su compatriota Corentin Moutet para meterse en la final.
Esta gran participación le permitirá subir 12 posiciones en el ranking ATP, para quedar 76°.
Bublik, por su parte, escalará desde la 19ª hasta la 16ª ubicación y se ilusiona con meterse en el top 10 por primera vez en su carrera.
Lectura rápida
¿Quién ganó el ATP 250 de Hangzhou?
El kazajo Aleksandr Bublik fue el ganador.
¿A quién derrotó en la final?
Derrotó al francés Valentin Royer.
¿Cuánto duró el partido?
El partido duró una hora y 51 minutos.
¿Cuántos títulos ha ganado Bublik?
Este fue su octavo título en la carrera.
¿Qué posición alcanzará Bublik en el ranking?
Ascenderá de la 19ª a la 16ª posición.
[Fuente: Noticias Argentinas]