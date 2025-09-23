Bublik se quedó con el título en el ATP 250 de Hangzhou y se ilusiona con el top 10

El tenista kazajo Aleksandr Bublik le ganó en sets corridos al francés Valentin Royer y se quedó con el título en el ATP 250 de Hangzhou, en China.

Bublik, quien atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 7-6(4) y 7-6(4) luego de una hora y 51 minutos de partido.

Este fue el octavo título en la carrera y el cuarto en una temporada 2025, ya que previamente había levantado el trofeo de campeón en el ATP 500 de Halle y en los ATP 250 de Gstaad y Kitzbühel.

En su camino a la final, Bublik, quien llegaba a este torneo como el tercer preclasificado solo por debajo de los rusos Andrey Rublev y Daniil Medvedev, derrotó al australiano Aleksandar Vukic, al checo Dalibor Sbrcina y al chino Wu Yibing.

Royer, por su parte, tuvo una semana realmente inesperada, ya que había perdido en la qualy pero ingresó al cuadro principal como lucky looser. Y vaya si aprovechó la oportunidad, ya que derrotó a los estadounidenses Aleksandar Kovacevic y Learner Tien, al ruso Andrey Rublev y a su compatriota Corentin Moutet para meterse en la final.

Esta gran participación le permitirá subir 12 posiciones en el ranking ATP, para quedar 76°.

Bublik, por su parte, escalará desde la 19ª hasta la 16ª ubicación y se ilusiona con meterse en el top 10 por primera vez en su carrera.