Blondel volvió a las canchas con la Reserva de Boca Juniors tras largo parate
El suizo disputó el encuentro frente a Newell‘s Old Boys por el Torneo Proyección.
24/09/2025 | 19:47Redacción Cadena 3
FOTO: Lucas Blondel
El lateral derecho Lucas Blondel realizó un pedido formal para disputar partidos con la Reserva de Boca Juniors.
La decisión del futbolista estuvo determinada por su falta de rodaje en el equipo profesional del club, en donde no juega desde el 19 de mayo de este mismo año. La última vez que estuvo presente, Boca cayó 1-0 frente a Independiente; en aquel encuentro, el argentino nacionalizado suizo completo los 90 minutos del partido.
El futbolista estuvo habilitado y jugará su primer encuentro de la Reserva contra Newell's Old Boys de Rosario, en el duelo por la fecha 11 del Torneo Proyección 2025.
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista del artículo? Lucas Blondel es el protagonista, un lateral derecho que volvió a jugar.
¿Qué evento se destaca en la nota? Se destaca el regreso de Lucas Blondel a las canchas en la Reserva de Boca Juniors.
¿Cuándo se da el regreso de Blondel? Su regreso se da el 24 de septiembre de 2025 frente a Newell's Old Boys.
¿Por qué decidió jugar en la Reserva? Blondel pidió jugar en la Reserva debido a su falta de rodaje en el equipo profesional.
¿Qué ocurrió en su último partido con el equipo profesional? En su último partido, Boca perdió 1-0 ante Independiente.
[Fuente: Noticias Argentinas]