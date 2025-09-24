Blondel volvió a las canchas con la Reserva de Boca Juniors tras largo parate

El lateral derecho Lucas Blondel realizó un pedido formal para disputar partidos con la Reserva de Boca Juniors.

La decisión del futbolista estuvo determinada por su falta de rodaje en el equipo profesional del club, en donde no juega desde el 19 de mayo de este mismo año. La última vez que estuvo presente, Boca cayó 1-0 frente a Independiente; en aquel encuentro, el argentino nacionalizado suizo completo los 90 minutos del partido.

El futbolista estuvo habilitado y jugará su primer encuentro de la Reserva contra Newell's Old Boys de Rosario, en el duelo por la fecha 11 del Torneo Proyección 2025.