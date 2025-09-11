Así está el historial entre Los Pumas y Australia en el Rugby Championship
Los dirigidos por Felipe Contepomi quieren recuperarse tras la ajustada derrota sufrida el último fin de semana.
11/09/2025 | 14:32Redacción Cadena 3
FOTO: Los Pumas vienen de perder en la última jugada ante Australia.
Los Pumas se enfrentarán este sábado por la madrugada con Australia, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship 2025.
En este partido, el combinado nacional, que es dirigido por Felipe Contepomi, buscará tomarse revancha de la derrota sufrida el fin de semana pasado, cuando perdieron por un try de los australianos en tiempo cumplido.
La selección australiana, también conocida como “Los Wallabies”, comenzó con una gran paternidad sobre Los Pumas desde la primera edición de este torneo (2012), quedándose con el triunfo en 15 de las primeras 19 presentaciones (el resto fueron dos victorias para Argentina y dos empates).
Sin embargo, en los últimos años Los Pumas se convirtieron en una pesadilla para los Wallabies, superándolos en 2022, 2023 y 2024 y poniéndolos constantemente contra las cuerdas las últimas ocasiones en que ganaron los oceánicos.
El triunfo más recordado de Los Pumas ante Australia se dio el año pasado, cuando los aplastaron con un impresionante 67 – 27 en la cuarta fecha.
En total, el historial en el Rugby Championship tiene como ganadores a Australia, con 17 triunfos contra 5 de Los Pumas. A su vez, los únicos dos empates se dieron en la edición 2020 que fue nombrada como Tres Naciones por la ausencia de Sudáfrica debido a la pandemia de Covid-19.
El historial entre Los Pumas y Australia en el Rugby Championship
- 2012: Australia 23 – 19 Argentina
- 2012: Argentina 19 – 25 Australia
- 2013: Australia 14 – 13 Argentina
- 2013: Argentina 17 – 54 Australia
- 2014: Australia 32 – 25 Argentina
- 2014: Argentina 21 – 17 Australia
- 2015: Argentina 9 – 34 Australia
- 2016: Australia 36 – 20 Argentina
- 2016: Argentina 21 – 33 Australia
- 2017: Australia 45 – 20 Argentina
- 2017: Argentina 20 – 37 Australia
- 2018: Australia 19 – 23 Argentina
- 2018: Argentina 34 – 45 Australia
- 2019: Australia 16 – 10 Argentina
- 2020: Argentina 15 – 15 Australia
- 2020: Australia 16 – 16 Argentina
- 2021: Australia 27 – 8 Argentina
- 2021: Argentina 17 – 32 Australia
- 2022: Argentina 26 – 41 Australia
- 2022: Argentina 48 – 17 Australia
- 2023: Australia 31 – 34 Argentina
- 2024: Argentina 19 – 20 Australia
- 2024: Argentina 67 – 27 Australia
- 2025: Australia 28 – 24 Argentina
Lectura rápida
¿Qué partido jugarán?
Los Pumas se enfrentarán a Australia en el Rugby Championship 2025.
¿Quién dirige a Los Pumas?
El equipo nacional es dirigido por Felipe Contepomi.
¿Qué sucedió en el último encuentro?
Los Pumas perdieron por un try de Australia en tiempo cumplido.
¿Cuál es el historial en el Rugby Championship?
Australia ha ganado 17 partidos y Argentina 5, con dos empates.
¿Cuándo fue el último gran triunfo de Los Pumas?
El triunfo más recordado fue 67-27 en 2024.
[Fuente: Noticias Argentinas]