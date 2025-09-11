Así está el historial entre Los Pumas y Australia en el Rugby Championship

FOTO: Los Pumas vienen de perder en la última jugada ante Australia.

Los Pumas se enfrentarán este sábado por la madrugada con Australia, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship 2025.

En este partido, el combinado nacional, que es dirigido por Felipe Contepomi, buscará tomarse revancha de la derrota sufrida el fin de semana pasado, cuando perdieron por un try de los australianos en tiempo cumplido.

La selección australiana, también conocida como “Los Wallabies”, comenzó con una gran paternidad sobre Los Pumas desde la primera edición de este torneo (2012), quedándose con el triunfo en 15 de las primeras 19 presentaciones (el resto fueron dos victorias para Argentina y dos empates).

Sin embargo, en los últimos años Los Pumas se convirtieron en una pesadilla para los Wallabies, superándolos en 2022, 2023 y 2024 y poniéndolos constantemente contra las cuerdas las últimas ocasiones en que ganaron los oceánicos.

El triunfo más recordado de Los Pumas ante Australia se dio el año pasado, cuando los aplastaron con un impresionante 67 – 27 en la cuarta fecha.

En total, el historial en el Rugby Championship tiene como ganadores a Australia, con 17 triunfos contra 5 de Los Pumas. A su vez, los únicos dos empates se dieron en la edición 2020 que fue nombrada como Tres Naciones por la ausencia de Sudáfrica debido a la pandemia de Covid-19.

El historial entre Los Pumas y Australia en el Rugby Championship

2012: Australia 23 – 19 Argentina

2012: Argentina 19 – 25 Australia

2013: Australia 14 – 13 Argentina

2013: Argentina 17 – 54 Australia

2014: Australia 32 – 25 Argentina

2014: Argentina 21 – 17 Australia

2015: Argentina 9 – 34 Australia

2016: Australia 36 – 20 Argentina

2016: Argentina 21 – 33 Australia

2017: Australia 45 – 20 Argentina

2017: Argentina 20 – 37 Australia

2018: Australia 19 – 23 Argentina

2018: Argentina 34 – 45 Australia

2019: Australia 16 – 10 Argentina

2020: Argentina 15 – 15 Australia

2020: Australia 16 – 16 Argentina

2021: Australia 27 – 8 Argentina

2021: Argentina 17 – 32 Australia

2022: Argentina 26 – 41 Australia

2022: Argentina 48 – 17 Australia

2023: Australia 31 – 34 Argentina

2024: Argentina 19 – 20 Australia

2024: Argentina 67 – 27 Australia

2025: Australia 28 – 24 Argentina