Arranca la cuarta fecha de LaLiga: Sevilla recibe a Elche en el inicio de la jornada

La cuarta fecha de LaLiga se pone en marcha este viernes con el duelo entre Sevilla y Elche en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 16:00 (hora argentina).

Será el único encuentro del día, donde el encargado de abrir una jornada cargada de emociones en el campeonato español, Matías Almeyda, buscará recuperarse tras un arranque irregular con dos derrotas y una sola victoria, mientras que Elche, recién ascendido, llega invicto con un triunfo y dos empates que lo mantienen a solo cuatro puntos de la cima.

La actividad continuará el sábado con cuatro encuentros, entre ellos el esperado cruce entre Real Sociedad y Real Madrid, con los “Merengues” defendiendo el liderazgo del torneo.

Athletic Club, que comparte la cima con el equipo de Xabi Alonso, recibirá en San Mamés al Deportivo Alavés con el objetivo de seguir sumando de a tres. Atlético Madrid, que todavía no conoce la victoria en el certamen, será local frente a Villarreal, tercero en la tabla y a solo dos puntos de los líderes, en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

El domingo se disputarán otros cuatro partidos que completarán la fecha antes del gran cierre de la jornada: Barcelona recibirá al Valencia, buscando mantenerse en los puestos de Champions League. Por último, el lunes 15 de septiembre, Espanyol y Mallorca bajarán el telón de la cuarta jornada.

Con tres fechas ya disputadas, Real Madrid lidera LaLiga con puntaje perfecto y mejor diferencia de gol que el Athletic Club, su escolta. Villarreal y Barcelona completan la zona de Champions, mientras que Espanyol ocupa plaza de Europa League y Getafe, con seis unidades, estaría clasificando a la Conference League.

En la parte baja de la tabla, Girona y Levante aún no sumaron puntos y Mallorca, con una sola unidad, ocupa el último lugar de descenso.

Fixture de la fecha 4 de LaLiga

Viernes 12 de Septiembre

Sevilla vs. Elche | Hora: 16:00

Sábado 13 de Septiembre

Getafe vs. Real Oviedo | Hora: 09:00

Real Sociedad vs. Real Madrid | Hora: 11:15

Athletic Club vs. Alavés | Hora: 13:30

Atlético Madrid vs. Villarreal | Hora: 16:00

Domingo 14 de Septiembre

Celta Vigo vs. Girona | Hora: 09:00

Levante vs. Real Betis | Hora: 11:15

Osasuna vs. Rayo Vallecano | Hora: 13:30

Barcelona vs. Valencia | Hora: 16:00

Lunes 15 de Septiembre

Espanyol vs. Mallorca | Hora: 16:00