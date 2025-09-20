Argentinos Juniors se enfrenta a Banfield en la novena fecha del Clausura

Argentinos Juniors y Banfield chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Bicho” viene de una dura derrota y se alejó de los puestos de playoffs, mientras que el “Taladro”, que arrancó preocupado por los promedios, marcha quinto y con buenas expectativas.

Probables formaciones de Argentinos Juniors vs Banfield

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi, y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Banfield

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.