Argentina e Italia se enfrentan por un lugar en los cuartos del Mundial de Vóley
La “Albiceleste” quedó primera de su grupo y quiere seguir dando en el campeonato.
20/09/2025 | 21:40Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina e Italia se enfrentan por un lugar en los cuartos del Mundial de Vóley.
La Selección argentina de vóley masculino se prepara para un duelo de alto voltaje frente a Italia en los octavos de final del Mundial de Vóley 2025.
El partido se disputará este domingo 21 de septiembre, desde las 04:30 (hora argentina), en el Mall of Asia Arena de Pásay, Filipinas, y contará con transmisión en vivo de DSports.
El equipo dirigido por Marcelo Méndez llega a esta instancia tras una gran primera fase, en la que se impuso en los tres partidos de su grupo. En el cierre de la fase clasificatoria, la “Albiceleste” superó a Francia en un dramático tie-break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, eliminando al bicampeón olímpico y asegurándose el primer puesto de su zona.
Triunfo clave. Partidazo: Argentina venció a Francia y avanzó a octavos en el Mundial de Vóley
Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.
Por su parte, Italia consiguió el pase a los octavos de final en el segundo puesto de su grupo. Tras debutar con un sólido 3-0 sobre Argelia y caer ajustadamente 3-2 ante Bélgica, los europeos se recuperaron venciendo 3-0 a Ucrania para sellar su clasificación.
En el antecedente más reciente entre ambos, los italianos se impusieron por 3-1 en la Volleyball Nations League, por lo que este cruce tendrá sabor a revancha para los argentinos.
El ganador de este encuentro se medirá en cuartos de final ante el vencedor de Bélgica y Finlandia.
La fase de los 16 mejores se completa con los duelos Polonia–Canadá y Turquía–Países Bajos, Estados Unidos–Eslovenia y Portugal–Bulgaria, mientras que Túnez se enfrentará a República Checa y Serbia a Irán.
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo? Un partido de vóley entre Argentina e Italia en los octavos de final del Mundial de Vóley 2025.
¿Quién dirige al equipo argentino? El equipo argentino está dirigido por Marcelo Méndez.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará el domingo 21 de septiembre a las 04:30 (hora argentina).
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Mall of Asia Arena de Pásay, Filipinas.
¿Cómo llegó cada equipo a esta instancia? Argentina ganó sus tres partidos y terminó primera de su grupo; Italia fue segunda en su grupo.
[Fuente: Noticias Argentinas]