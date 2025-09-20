FOTO: Argentina e Italia se enfrentan por un lugar en los cuartos del Mundial de Vóley.

La Selección argentina de vóley masculino se prepara para un duelo de alto voltaje frente a Italia en los octavos de final del Mundial de Vóley 2025.

El partido se disputará este domingo 21 de septiembre, desde las 04:30 (hora argentina), en el Mall of Asia Arena de Pásay, Filipinas, y contará con transmisión en vivo de DSports.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez llega a esta instancia tras una gran primera fase, en la que se impuso en los tres partidos de su grupo. En el cierre de la fase clasificatoria, la “Albiceleste” superó a Francia en un dramático tie-break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, eliminando al bicampeón olímpico y asegurándose el primer puesto de su zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Italia consiguió el pase a los octavos de final en el segundo puesto de su grupo. Tras debutar con un sólido 3-0 sobre Argelia y caer ajustadamente 3-2 ante Bélgica, los europeos se recuperaron venciendo 3-0 a Ucrania para sellar su clasificación.

En el antecedente más reciente entre ambos, los italianos se impusieron por 3-1 en la Volleyball Nations League, por lo que este cruce tendrá sabor a revancha para los argentinos.

El ganador de este encuentro se medirá en cuartos de final ante el vencedor de Bélgica y Finlandia.

La fase de los 16 mejores se completa con los duelos Polonia–Canadá y Turquía–Países Bajos, Estados Unidos–Eslovenia y Portugal–Bulgaria, mientras que Túnez se enfrentará a República Checa y Serbia a Irán.