Partidazo: Argentina venció a Francia y avanzó a octavos en el Mundial de Vóley

FOTO: El combinado albiceleste consiguió un triunfazo y ante los bicampeones olímpicos.

La selección argentina de Vóley le ganó un partidazo a su par de Francia por 3-2 y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C.

¡ARGENTINA GANÓ UN PARTIDAZO Y AVANZÓ DE RONDA!



Con el remate de Luciano Vicentín, Argentina le ganó a Francia 15-12 en Tie-Break y continúa en el #MundialDeVóleyEnDSPORTS masculino.#VóleyEnDSPORTS pic.twitter.com/7DQ5tfc61b — DSPORTS (@DSports) September 18, 2025

