Deportes

Partidazo: Argentina venció a Francia y avanzó a octavos en el Mundial de Vóley

Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.

18/09/2025 | 09:33Redacción Cadena 3

FOTO: El combinado albiceleste consiguió un triunfazo y ante los bicampeones olímpicos.

La selección argentina de Vóley le ganó un partidazo a su par de Francia por 3-2 y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C.

Lectura rápida

¿Qué logró Argentina? Argentina logró clasificar a los octavos de final del Mundial de Vóley tras vencer a Francia.

¿Quién es el entrenador? El entrenador de la selección argentina es Marcelo Méndez.

¿Cuál fue el resultado del partido? El resultado fue 3-2 a favor de Argentina, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

¿Dónde se realiza el Mundial? El Mundial de Vóley se está llevando a cabo en Filipinas.

Cómo avanzó Argentina en el torneo? Argentina finalizó primero en el Grupo C tras derrotar a Francia, Finlandia y Corea del Sur.

[Fuente: Noticias Argentinas]

