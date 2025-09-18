Partidazo: Argentina venció a Francia y avanzó a octavos en el Mundial de Vóley
Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.
18/09/2025 | 09:33Redacción Cadena 3
FOTO: El combinado albiceleste consiguió un triunfazo y ante los bicampeones olímpicos.
La selección argentina de Vóley le ganó un partidazo a su par de Francia por 3-2 y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas.
Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C.
/Inicio Código Embebido/
¡ARGENTINA GANÓ UN PARTIDAZO Y AVANZÓ DE RONDA!— DSPORTS (@DSports) September 18, 2025
Con el remate de Luciano Vicentín, Argentina le ganó a Francia 15-12 en Tie-Break y continúa en el #MundialDeVóleyEnDSPORTS masculino.#VóleyEnDSPORTS pic.twitter.com/7DQ5tfc61b
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué logró Argentina? Argentina logró clasificar a los octavos de final del Mundial de Vóley tras vencer a Francia.
¿Quién es el entrenador? El entrenador de la selección argentina es Marcelo Méndez.
¿Cuál fue el resultado del partido? El resultado fue 3-2 a favor de Argentina, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.
¿Dónde se realiza el Mundial? El Mundial de Vóley se está llevando a cabo en Filipinas.
Cómo avanzó Argentina en el torneo? Argentina finalizó primero en el Grupo C tras derrotar a Francia, Finlandia y Corea del Sur.
[Fuente: Noticias Argentinas]