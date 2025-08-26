Almirante Brown hará realidad su microestadio con apoyo de Fernando Espinoza

El Club Almirante Brown anunció la construcción de un nuevo polideportivo en su Ciudad Deportiva, un proyecto largamente esperado por la institución y sus hinchas.

El acto de presentación se llevó a cabo con la presencia del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien junto al presidente del “Mirasol”, Maximiliano Levy, confirmó que las obras comenzarán esta misma semana.

Levy destacó la importancia de este paso para la vida social y deportiva del club: “Esto es lo que prometimos hace un tiempo y trabajamos para lograrlo. Es para volver a tener las actividades y darle una vida útil al barrio y que se incluya en lo que es nuestro club; es darle vida a la zona. Estamos muy contentos de haber llegado a este acuerdo con Fernando y de haber pactado el inicio de obra. Es una meta más que vamos a cumplir”.

El gimnasio multiuso contará con las dimensiones necesarias para albergar múltiples disciplinas como futsal, básquet, patín o handball. “Me pone feliz que el club esté unificado y que vuelvan las disciplinas. Es para que el club tenga una vida social más grande de la que tiene. Costó mucho pacificar al club y que vuelva a tener una vida normal. Y esto es darle un salto de calidad”, agregó Levy.

El dirigente también subrayó los avances conseguidos en su gestión, remarcando que el nuevo microestadio se suma a otras obras ya realizadas: “Cuando me vaya, al club le va a quedar una sede social nueva; una cancha de parquet; dos de sintético; un gimnasio en Isidro Casanova y otro en San Justo. Son para toda la vida y nadie nos puede quitar ese logro. Vamos a dejar mucho más de lo que recibimos”.

Desde la cuenta oficial de la institución, Almirante Brown agradeció el respaldo del Municipio de La Matanza: “Recibimos la visita de nuestro intendente, Fernando Espinoza, que presentó las futuras obras de nuestra Ciudad Deportiva: el nuevo playón de acceso y un salón polideportivo. Agradecemos al Municipio por el apoyo para seguir construyendo el club que soñamos para nuestros socios y toda la comunidad”.