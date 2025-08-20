Alianza Lima le ganó a Universidad Católica por 4-1 en el global y está en cuartos de final de la Sudamericana

Alianza Lima de Perú le ganó a Universidad Católica de Ecuador por 4-1 en el global, tras haber triunfado por 2-0 en la ida, al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Olímpico Atahualpa, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los goles del elenco peruano fueron convertidos por el delantero Eryc Castillo, a los 38 minutos, y el atacante Kevin Quevedo, en 35 del complemento, mientras que para el local había abierto el resultado el atacante Azarías Londoño, en 17 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, el equipo dirigido por el entrenador argentino Néstor “Pipo” Gorosito avanzó a los cuartos de final del certamen continental, instancia en la que enfrentará al vencedor entre Independiente y la Universidad de Chile.

El primer gol de la noche llegó a los 17 minutos de la primera parte, con un ataque veloz por el costado derecho iniciado con un pase filtrado del volante argentino Mauro Díaz, quien dejó mano a mano al delantero Azarías Londoño, que picó la pelota de gran manera por encima del achique del arquero Guillermo Viscarra, para el 1-0.

En 38 minutos de la primera parte, un centro bombeado al punto del penal del volante Sergio Peña fue rematado de primera por el extremo Eryc Castillo, cuyo remate entró por el poste derecho del guardameta Johan Lara, que no alcanzó a desviar.

Ya en la segunda mitad, a los 35 minutos, Kevin Quevedo controló sobre el costado izquierdo del frente de ataque, enganchó hacia el medio y sacó un remate muy potente, que entró por el ángulo izquierdo de Johan Lara y sentenció la remontada y clasificación a la siguiente instancia.