FOTO: Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia de Mendoza en la Primera Nacional.

Agropecuario dio el golpe en Carlos Casares y superó por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, uno de los líderes de la Zona B de la Primera Nacional.

En el estadio Ofelia Rosenzuaig, el equipo dirigido por Adrián Adrover se impuso con goles de Rodrigo Mosqueira y Brian Blando, en un partido clave para la lucha por el ascenso de ambos conjuntos en la recta final del torneo.

El encuentro comenzó con un partido equilibrado, aunque el local fue más claro a la hora de generar peligro. A los 23 minutos de la primera parte llegó la apertura del marcador con un centro pasado desde la izquierda que fue bajado por Alejandro Gagliardi, quien buscó al ras del suelo a Mosqueira. El lateral sorprendió en el área chica y definió para establecer el 1 a 0.

El golpe temprano obligó a Gimnasia a adelantarse en el campo, pero el equipo mendocino no encontró los caminos para quebrar la defensa de Agropecuario. El arquero Luciano Acosta respondió con seguridad en cada aproximación visitante, mientras que en ataque Blando y Alejandro Gagliardi se mostraban siempre dispuestos a inquietar al rival.

En el inicio del complemento, Agropecuario volvió a golpear, ya que apenas a los nueve minutos, un pelotazo largo desde su propio arco tomó mal parada a la última línea del “Lobo” y Blando sacó un disparo fuerte y cruzado al palo derecho de Lautaro Petruchi para estirar la diferencia a 2 a 0.

Con este triunfo, Agropecuario suma tres puntos vitales en la pelea por ingresar al reducido sumando 48 puntos y quedando noveno. Al mismo tiempo, le dió una mano a Estudiantes de Río Cuarto, que se prende en la lucha por la cima.

Gimnasia, en tanto, corta una racha positiva y deja pasar la chance de afianzarse en lo más alto de la tabla, algo que puede pesar de cara a las últimas jornadas, por lo que ahora quedó segundo con 56 puntos, misma cantidad que tiene el equipo cordobés.