La montaña muerta: un misterio aterrador en el corazón de la naturaleza

Una travesía fatídica y un misterio sin resolver son el hilo conductor de esta novela negra.

23/09/2025 | 11:45Redacción Cadena 3

FOTO: La montaña muerta: un misterio aterrador en el corazón de la naturaleza

En 2008, un grupo de nueve montañeros desapareció en las enigmáticas montañas Manzano, ubicadas en Nuevo México. Los detalles de su ausencia son escalofriantes; se encontraron los restos de su último campamento sin que nadie supiera lo que les ocurrió. El FBI acuñó el término "Montaña muerta" para referirse al caso que se convirtió en una de esas historias que atormentan la región, y la comunidad local quedó atrapada entre la preocupación y la fascinación por lo desconocido.

La trama se centra en dos personajes, Corrie Swanson y Nora Kelly, quienes emergen quince años después en busca de respuestas. Su unión en esta investigación personal desentierra no solo los secretos de la travesía fatídica, sino también un mal enterrado que acecha en las sombras, decidido a mantener el misterio y cualquier rastro de la novena víctima oculto para siempre.

Este thriller de novela negra, intriga y terror, aborda temas como la amistad, la perseverancia y el poder de la naturaleza. La prosa de la autora nos sumerge en un ambiente asfixiante, donde el paisaje se transforma en un personaje más: la montaña no es solo un fondo, sino un ente que guarda historias trágicas.

La obra, publicada por PLAZA & JANÉS en 2025, retoma un interés por explorar lo siniestro en la vida cotidiana, un recurso que ha encontrado buena recepción entre los lectores contemporáneos. En tiempos de incertidumbre, el terror que se asoma desde lo real resuena profundamente.

La narrativa de “La montaña muerta” se elige en un contexto donde el amor por el senderismo a menudo se enfrenta con la fragilidad de la vida. La exploración del estado psicológico de los personajes a medida que desentrañan secretos de su pasado nos lleva a reflexionar sobre los riesgos de desear ciertos descubrimientos. La búsqueda de la verdad, en este caso, puede resultar letal.

Los aficionados a la literatura del misterio y el terror encontrarán en esta novela mucho más que un relato escalofriante; se trata de un viaje hacia las profundidades del miedo humano y el enfrentamiento de lo desconocido. Sin duda, un libro que invita a pensar y a cuestionar lo que sabemos sobre nuestras propias percepciones.

Ficha del libro

GéneroNovela negra, intriga, terror
EditorialPLAZA & JANÉS
Año de edición2025
ISBN9788401036934
ISBN digital9788401036941
IdiomaEspañol

